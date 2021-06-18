تشكيل يورو 2020 – السويد بلا تغييرات.. وهامشيك وشكرينار يقودان سلوفاكيا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 13:58

كتب : FilGoal

ألكسندر إيساك - إسبانبا والسويد - يورو 2020

يقود ألكسندر إيزاك هجوم منتخب السويد ضد منتخب سلوفاكيا في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة ليورو 2020.

وحافظ يان أندرسون مدرب السويد على الثنائي إيزاك وماركوس بيرج في خط الهجوم الفريق.

ويستمر فيكتور ليندلوف في قيادة دفاع المنتخب.

وجاء تشكيل السويد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

الدفاع: ميكيل لوستيج – فيكتور ليندلوف – ماركوس دانيلسون – لودويج أوجوستينسون.

الوسط: ألبين إيكدال – كريستوفر أولسون – سباستيان لارسون – إيميل فورسبيرج.

الهجوم: إيزاك – بيرج.

أما تشكيل منتخب سلوفاكيا فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتير بيكاريك – لوبومير شاتكا – ميلان شكرينار – توماس هوبوتشان.

خط الوسط: يوري كوتشكا – باتريك هروسوفسكي.

أمامها: مارتن كوشيلنيك – روبيرت ماك – ماريك هامشيك.

الهجوم: أوندري دودا.

وتتصدر سلوفاكيا المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بولندا في الجولة الاولى، بينما حصدت السويد نقطة بعد تعادلها مع إسبانيا.

وتلعب سلوفاكيا ضد إسبانيا في الجولة الثالثة على أن تواجه السويد منتخب بولندا.

يورو 2020 السويد سلوفاكيا
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