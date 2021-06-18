تايمز: يويفا حدد ملعبا بديلا لاستضافة نهائي اليورو إذا لم تستثن إنجلترا الـVIP

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حدد ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست بديلا لاستضافة نهائي ونصف نهائي يورو 2020.

وذلك إن لم توافق إنجلترا على استثناء المدعوين، بتذاكر VIP لحضور النهائي ونصف النهائي، من شروط السلامة الخاصة بها والتي تفرض حجرا صحيا على القادمين من معظم بلدان أوروبا.

وكتبت تايمز أن يويفا يثق في إجراء المباريات الثلاث في ملعب ويمبلي، لكنه وضع خطة بديلة.

وفي وقت سابق أجلت إنجلترا رفع القيود الصحية، التي تفرض على القادمين إليها من بلدان عدة، إلى يوم 19 يوليو المقبل.

ويُسمح بحضور 22 ألفا و500 مشجع في ملعب ويمبلي بلندن في مباريات دور المجموعات ليورو 2020، لكن هذا العدد سيرتفع إلى 45 ألفا في المباريات الإقصائية.

في المقابل، تسمح المجر بامتلاء ملعب بوشكاش أرينا عن آخره والذي يسع لـ67 ألفا و215 مقعدا.

ويستضيف ملعب ويمبلي مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات وسيكون مسرحا لثاني وسابع لقاءات الدور ثمن النهائي.

إضافة إلى نصف نهائي ونهائي البطولة.

وبسبب شروط السلامة من فيروس كورونا في إنجلترا، نقل يويفا الشهر الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا إلى البرتغال.

وذلك لأن تركيا ضمن القائمة الحمراء لإنجلترا التي تلزم القادمين إليها من الأولى بالخضوع لحجر صحي.

ولأن النهائي كان بين فريقين إنجليزيين هما تشيلسي ومانشستر سيتي، اضطر يويفا لنقله إلى البرتغال.