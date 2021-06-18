لوكاتيللي: سأحسم مستقبلي بعد يورو 2020

نفى مانويل لوكاتيللي لاعب إيطاليا ونادي ساسولو أن يكون حسم الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل.

مانويل لوكاتيلي النادي : ساسولو

وقال لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما في تصريحات صحفية:"ما يقال مجرد شائعات. سأقرر بعد يورو 2020".

وأضاف "هناك بطولة هامة نشارك بها، أركز في ذلك".

واستمر "أعول على ما أفعله في الملعب، الأشياء الحقيقية، أي شيء آخر هو مجرد شائعة، الحديث عنه غير مجد. نرى الأطفال يرفعون الأعلام في الشارع حين نسافر لخوض مبارياتنا، لذا التركيز في اللقاءات أمر سهل".

وزعمت تقارير اهتمام يوفنتوس وأرسنال باللاعب المتألق مع إيطاليا في يورو 2020.

وسجل لوكاتيللي، لاعب ميلان السابق، هدفين في فوز إيطاليا على سويسرا بثلاثية دون رد يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويمتد عقد لوكاتيللي مع ساسولو إلى 2023.

ويستعد اللاعب للمشاركة مع إيطاليا ضد ويلز يوم الأحد.