دي بروين: لا أشعر بأي شيء في النصف الأيسر من وجهي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - الدنمارك وبلجيكا - يورو 2020

رغم أنه لم يتعاف تماما من إصابة في الوجه تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أنه صنع الفارق منذ مشاركته مع بلجيكا ضد الدنمارك يوم الخميس في يورو 2020.

أرسل كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي تمريرة حاسمة ثم سجل هدفا ليقلب تأخر بلجيكا إلى فوز على مضيفتها في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكشف دي بروين أنه لا يزال متأثرا بإصابة الوجه التي منعته من استكمال نهائي الأبطال الشهر الماضي الذي خسره ضد تشيلسي بهدف.

أخبار متعلقة
برايثوايت: إريكسن هنأنا على أدائنا ضد بلجيكا سكاي: تشيلسي يتقدم على باريس في سباق التعاقد مع حكيمي سلبية مسحة الأهلي استعدادا لـ الترجي ساوثجيت: ماجواير جاهز لـ اسكتلندا.. وهذا موقف هندرسون

وقال في تصريحات صحفية:"لا أشعر بأي شيء في النصف الأيسر من وجهي، مثلما هو الحال حين تذهب لطبيب الأسنان. العصب تأثر بشدة، قد يستمر علاجه 6 أشهر. ليس شعورا طيبا، لكن الأهم هو قدرتي على اللعب".

وواصل "آخر شهرين تعرضت لإصابات مختلفة. بعد إصابتي في الأنف والعين كان علي الانتظار قليلا، لحسن حظي عدت سريعا. قدمت أداء طيبا، أخاف الاشتراك برأسي في الالتحامات أحيانا، هذا طبيعي".

وأتم "سعيد بمساعدة الفريق، اللعب 90 دقيقة؟ لا أعرف هل أقدر على ذلك أم لا. علي انتظار ردة فعل جسمي، وسنرى بعد لقاء فنلندا".

وغاب دي بروين عن لقاء بلجيكا الأول في يورو 2020 والذي حسمته بثلاثة أهداف دون رد أمام روسيا.

وضمنت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، مقعدها في ثمن نهائي البطولة.

وستلعب ضد فنلندا يوم الإثنين.

بلجيكا دي بروين يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 8 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 38 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 39 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 45 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 56 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك