ساوثجيت: ماجواير جاهز لـ اسكتلندا.. وهذا موقف هندرسون

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - إنجلترا

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن جاهزية هاري ماجواير للمشاركة ضد اسكتنلدا في يورو 2020.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

إنجلترا
يورو 2020

وعانى ماجواير من إصابة في أربطة الركبة منعته من لعب نهائي الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد ضد فياريال.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اسكتلندا عن ماجواير: "سوف يكون متاحا".

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وأضاف "القرار الذي سنتخذه سيدور حول ما كان جاهزا لبدء المباراة أم لا، لكننا سعداء بالتقدم الذي حققه".

وتابع "لقد تدرب مع الفريق لمدة 4 أو 5 أيام دون أي شكوى، وبالطبع كل حصة تدريبية يشارك بها تضيف له المزيد من الثقة (للعب) وأعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح".

واستمر "الكل متاح الآن، وهذا يتطلب اتخاذ قرارات صعبة لكن في اللحظة الحالية فنحن لدينا 26 لاعبا يخوضون المران وهذا شيء عظيم بالنسبة لنا".

وحول مشاركة جوردان هندرسون وجاهزيته، قال: "يتدرب باستمرار والآن أصبح قريبا من المستوى الذي نريده أن يصبح عليه لكننا نمتلك عدة لاعبين في هذا المركز".

وواصل "باختيار 26 لاعبا (للمشاركة في البطولة) فنحن أخذنا المخاطرة بضم هندرسون، فهو يقدم مزايا عظيمة للمنتخب على أرض الملعب وفي معسكر الفريق بسبب خبرته والطريقة التي يتحدث بها مع اللاعبين".

وعاني هندرسون من إصابة أنهت موسمه مبكرا مع ليفربول بعدما أُصيب في الجولة 25 للدوري الإنجليزي ضد إيفرتون.

وتنص لوائح مسابقة يورو 2020 على ضم 26 لاعبا في قائمة كل منتخب.

وفازت إنجلترا على كرواتيا بهدف في افتتاح مبارياتها في المجموعة الرابعة، أما اسكتلندا فخسرت من التشيك.

يورو 2020 إنجلترا
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