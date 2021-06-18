بيليه: أتمنى أن يحطم نيمار رقمي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 11:50

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل بهدف البرازيل الثاني في فنزويلا

بعدما وصل لهدفه الدولي رقم 68 بزيارة شباك بيرو صباح الجمعة، بات نيمار نجم البرازيل على بعد 9 أهداف من معادلة الأسطورة بيليه، أكثر من سجل بقميص سيليساو.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل
كوبا أمريكا

وهو أمر لا يزعج بيليه الذي كتب في إنستجرام "كلما رأيت هذا الفتى يبتسم، مستحيل ألا تبتسم. أنا، مثل كل البرازيليين، أكون سعيدا حين أراه يلعب. اليوم، قطع خطوة أخرى صوب سجلي التهديفي مع المنتخب".

وأضاف "أتمنى أن يلحق به (رقم بيليه القياسي)، بالفرحة ذاتها التي انتابتني أول مرة رأيته يلعب".

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ومن جانبه أعرب نيمار (29 عاما) عن سعادته بتمثيل منتخب بلده بالقول في تصريحات صحفية:"الأمر يعني لي الكثير (الاقتراب من رقم بيليه)، مررت بأشياء كثيرة في آخر سنتين. هذه الأرقام لا تمثل شيئا مقارنة بفرحة اللعب للبرازيل وتمثيل بلدي وعائلتي".

وأضاف "نمر جميعا بفترة صعبة سواء في البرازيل أو خارجها. لتكون قدوة لأحد، لتسعد الناس، فهذا يبعث على السرور. أحب القصة التي أكتبها هنا، أريد أن تفخر بي عائلتي وأصدقائي. أتمنى لكل من يحب اللعب أن يكون فخورا بي، لأن هذه الأرقام لا تعني شيئا، الأهم هو فخر تمثيل البرازيل".

وعززت البرازيل تصدرها لترتيب المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2021 بعد إسقاطها لبيرو بنتيجة 4-صفر.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 6 نقاط بعد فوزها على فنزويلا وبيرو.

وستلعب ضد كولومبيا يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعتين.

وتأمل البرازيل، مستضيفة البطولة، الحفاظ على اللقب الذي حققته في أرضها عام 2019.

وتوجت البرازيل بكوبا أمريكا 9 مرات مقابل 15 لأوروجواي و14 للأرجنتين ولقبين لكل من باراجواي وتشيلي وبيرو ولقب لكولومبيا وآخر لبوليفيا.

كوبا أمريكا البرازيل نيمار
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