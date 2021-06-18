بوسكيتس يعود لمنتخب إسبانيا بعد تعافيه من كورونا

أعلن منتخب إسبانيا صباح الجمعة تعافي قائده سيرخيو بوسكيتس من الإصابة بفيروس كورونا بعد سلبية آخر مسحة طبية خضع لها.

وكشف الفريق انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة بولندا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

وبسبب الإصابة بفيروس كورونا غاب لاعب وسط برشلونة عن مباراة إسبانيا الأولى في اليورو والتي انتهت بلا أهداف ضد السويد.

وأصيب اللاعب بفيروس كورونا قبل أيام من انطلاق اليورو مما تسبب في استدعاء لاعبين إضافيين للمنتخب، وخوض فريق شباب إسبانيا للقاء ليتوانيا الودي بدلا من الفريق الأول.

🚨 OFICIAL | Sergio Busquets (@5sergiob) da negativo en el último test PCR realizado la noche de ayer. ➡️ Se unirá hoy a la concentración de la selección nacional y viajará a Sevilla. ℹ️ https://t.co/4LwTEwrngN #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/fRfc7RGpud — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 18, 2021

وتأمل إسبانيا في انتصار على بولندا يمهد طريقها للدور ثمن النهائي من البطولة.

وتتصدر سلوفاكيا ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوزها على بولندا في الجولة الأولى بينما رصيد إسبانيا والسويد نقطة.

وستلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا يوم الأربعاء.