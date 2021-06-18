بوسكيتس يعود لمنتخب إسبانيا بعد تعافيه من كورونا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 11:22

كتب : FilGoal

بوسكيتس

أعلن منتخب إسبانيا صباح الجمعة تعافي قائده سيرخيو بوسكيتس من الإصابة بفيروس كورونا بعد سلبية آخر مسحة طبية خضع لها.

وكشف الفريق انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة بولندا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات ليورو 2020.

وبسبب الإصابة بفيروس كورونا غاب لاعب وسط برشلونة عن مباراة إسبانيا الأولى في اليورو والتي انتهت بلا أهداف ضد السويد.

أخبار متعلقة
آس: ريال مدريد يريد سبينازولا.. وصفقة تبادلية تلوح في الأفق كومان: يجب على ميسي إنهاء مسيرته في برشلونة 12 عاما على فوز مصر التاريخي أمام إيطاليا نجيب: إيهاب جلال سبب طفرة الإسماعيلي

وأصيب اللاعب بفيروس كورونا قبل أيام من انطلاق اليورو مما تسبب في استدعاء لاعبين إضافيين للمنتخب، وخوض فريق شباب إسبانيا للقاء ليتوانيا الودي بدلا من الفريق الأول.

وتأمل إسبانيا في انتصار على بولندا يمهد طريقها للدور ثمن النهائي من البطولة.

وتتصدر سلوفاكيا ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوزها على بولندا في الجولة الأولى بينما رصيد إسبانيا والسويد نقطة.

وستلعب إسبانيا ضد سلوفاكيا يوم الأربعاء.

إسبانيا بوسكيتس يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 7 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 38 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 38 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 45 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 56 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك