آس: ريال مدريد يريد سبينازولا.. وصفقة تبادلية تلوح في الأفق

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

ليوناردو سبينازولا

ترغب إدارة ريال مدريد في التعاقد مع ليوناردو سبينازولا ظهير أيسر نادي روما وفقا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد بدأ التفاوض بالفعل مع إدارة روما للتوقيع مع سبينازولا.

إذ عقد لويس كامبوس المدير الرياضي السابق لليل وممثل ريال مدريد جلسة مع دافيدي ليبي ممثل روما للحديث عن احتمالية إجراء الصفقة.

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وقد تبرم صفقة تبادلية بين الفريقين، لينتقل سبينازولا لريال مدريد مع احتفاظ روما بالمهاجم بورخا مايورال المعار من الفريق الإسباني.

ويحق لروما التعاقد مع مايورال بصفة نهائية مقابل 20 مليون يورو.

سبينازولا (28 عاما) لعب مع روما في الموسم الماضي 39 مباراة وسجل هدفين وصنع 8.

ويتواجد حاليا في قائمة منتخب إيطاليا المشاركة في يورو 2020.

أما مايورال، فلعب 47 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 7 أهداف.

ريال مدريد روما ليوناردو سبينازولا
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