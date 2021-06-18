كومان: يجب على ميسي إنهاء مسيرته في برشلونة

يتمنى رونالد كومان مدرب برشلونة استمرار ليونيل ميسي مع الفريق، مشيرا إلى أن الأفضل هو أن ينهي النجم الأرجنتيني مسيرته بالقميص الأزرق والأحمر.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وقال الهولندي لصحيفة سبورت الإسبانية:"يجب على ميسي أن ينهي مسيرته في برشلونة".

ثم استدرك "لذا أتمنى إعلان تجديد عقده قريبا".

ولم يحسم ميسي مصيره حتى الآن سواء بالاستمرار مع برشلونة أو الرحيل.

وأبدى خوان لابورتا رئيس برشلونة تفاءله بتجديد ميسي لعقده الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

ويبدو ميسي قريبا من البقاء في برشلونة بعدما تعاقد النادي مع صديقه المقرب سيرخيو أجويرو.

وقالت تقارير قبل انتقال أجويرو لبرشلونة إن الأول ينتظر قرار ميسي ليحسم انضمامه للفريق الكاتالوني.

وأراد ميسي (33 عاما) الرحيل عن برشلونة في 2020 لكن منعه الشرط الجزائي الضخم في عقده.

ويلعب قائد الأرجنتين في برشلونة منذ كان عمره 14 عاما.

ويقود ميسي منتخب بلده حاليا في كوبا أمريكا ويستعد لمواجهة أوروجواي فجر السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.