نجيب: إيهاب جلال سبب طفرة الإسماعيلي

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 10:50

كتب : ياسر الشريف

شكري نجيب يحاول المرور من محمد بسيوني في مباراة الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

يرى شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق له دور كبير في تحسن النتائج في الفترة الأخيرة.

شكري نجيب

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وارتقى الإسماعيلي للمركز الحادي عشر بعد فوزه على غزل المحلة ليصل للنقطة 32 بعد 25 مباراة.

وقال شكري نجيب في تصريحات صحفية: "إيهاب جلال له دور داخل وخارج الملعب وساهم فى تحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة".

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وشدد "هدفنا تصحيح مسار الفريق في جدول الترتيب ومازال أمامنا الكثير لنقدمه".

وأشاد شكرى نجيب بأداء فخر الدين بن يوسف و بينسون شيلونجو، وقال: "الثنائي قدم مباراة رائعة ضد غزل المحلة".

وأتم "أطلب من جماهير الإسماعيلي الاستمرار في تقديم الدعم ومساندة الفريق في الفترة المقبلة".

وتولى إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي خلال90 مباريات بالدوري ليفوز في 7 ويخسر 2 بالإضافة لهزيمة ضد الزمالك في كأس مصر.

الإسماعيلي شكري نجيب إيهاب جلال
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