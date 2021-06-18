12 عاما على فوز مصر التاريخي أمام إيطاليا

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 10:49

كتب : ياسر الشريف

هدف محمد حمص مع منتخب مصر في إيطاليا

في مثل هذا اليوم عام 2009 كان الفراعنة على موعد مع إحدى أهم وأبرز اللحظات في تاريخهم، يوم إسقاط بطل العالم.

يوم تفوق رفاق محمد حمص على جيانلويجي بوفون وزملائه، وهزموهم في جنوب إفريقيا، في كأس القارات.

وفي الذكرى الـ12 للفوز التاريخي، FilGoal.com يعيد نشر قصة حمص بطل المباراة.

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روى نجم الإسماعيلي السابق لـFilGoal.com "لم أتوقع اللعب أساسيا أمام إيطاليا. مصر قدمت عرضا هائلا أمام البرازيل. وبالتالي كنت مقتنعا بأن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب سيستخدم التشكيل نفسه، لكن الظروف خدمتني، وعرفت قبل اللقاء أني سأواجه منتخب إيطاليا بطل العالم 2006 بكل نجومه".

وواصل "قبل المباراة بيومين ركز حسن شحاتة على الكرات الثابتة. في الحقيقة ركز أكثر على الركنيات والعرضيات. خلال المران كل الكرات العرضية التي وصلتني سددتها برأسي في العارضة! كأنها تتحداني. في ليلة المباراة كنت أسير في الملعب مع هاني سعيد ومحمد شوقي وحسني عبد ربه. قلت لهم أشعر بأني سأسجل في بوفون. ضحكنا كثيرا ولم أعرف أن الضحكات ستمتد لأكثر من هذا اليوم".

واستمر "في اللقاء نفسه كنت في قمة تركيزي.. الحكم منحنا ركلة ركنية. كان دانيلي دي روسي نجم روما ومنتخب إيطاليا من يتولى رقابتي. حاولت أن أخدعه. عدت خطوتين للوراء. وحين أفلت من رقابته وخرج عن تركيزه في رقابتي ركضت في اتجاه الكرة لضربها. هل ستأتي في العارضة؟ أرجوكي لا. في لحظة عرفت أن الكرة في المرمى. ذهبت إلى شوقي وعبد ربه للاحتفال، لقد توقعت وصدق حدسي".

وأتم "كان أجمل هدف لي في حياتي".

استرجع فيديو الهدف بطريقة مختلفة مع FilGoal.com

مصر إيطاليا محمد حمص
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