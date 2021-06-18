مواعيد مباريات الجمعة 18 يونيو 2021.. الدوري المصري وكوبا أمريكا ودربي قديم في يورو 2020

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

حفل افتتاح يورو 2020 - الأولمبيكو - إيطاليا

متعة مباريات يورو 2020 مستمرة، مع حضور للدوري المصري وكوبا أمريكا.

FilGoal.com يقدم أبرز مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، والقنوات الناقلة لها.

الدوري المصري

يلعب وادي دجلة ضد الجونة في الجولة 26 في تمام الساعة السابعة مساء وتنقل عبر On time sports

يورو 2020

كما هي العادة ستلعب 3 مباريات في يورو 2020، وتنقل جميعا عبر قنوات bein sports max 1, 2, 3, 4.

اللقاء الأول سيكون بين السويد وسلوفاكيا وسيلعب في تمام الثالثة عصرا.

وفي تمام السادسة مساء ستلعب كرواتيا ضد التشيك.

وتختتم مباريات اليوم في البطولة الأوروبية بصدام إنجلترا ضد اسكتلندا في واحدة من أقدم مباريات الدربي في التاريخ.

كوبا أمريكا

ستلعب تشيلي ضد بوليفيا في بطولة كوبا أمريكا في تمام الحادية عشر مساء وتنقل المباراة عبر bein sports max 5, 6

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يورو 2020 الدوري المصري
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