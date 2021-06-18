البرازيل تُحلق

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 03:58

كتب : FilGoal

صورة تقرير البرازيل وبيرو - كوبا أمريكا 2020

حلق منتخب البرازيل بانتصاره الثاني في كوبا أمريكا بعدما فاز في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على منافسه بيرو بأربعة أهداف دون رد.

والتقى منتخب البرازيل بمنافسه بيرو في ثاني جولات كوبا أمريكا على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

افتتح أليكس ساندرو أهداف اللقاء في الدقيقة 11.

وأضاف نيمار الهدف الثاني للسيليساو في الدقيقة 68.

وجاء هدف البرازيل الثالث في الدقيقة 90 عن طريق إيفرتون ريبيرو.

وأتم ريتشارليسون رباعية البرازيل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة تصدر منتخب البرازيل المجموعة بست نقاط يليه كولومبيا بأربع نقاط وخاض كل منهما مباراتيه.

فيما يأتي منتخب فنزويلا ثالثا بنقطة واحدة من مباراتين.

ويحتل منتخب الإكوادور المركز الرابع بدون أي نقطة وبفارق الأهداف عن ملاحقه بيرو وخاض كل منهما مباراة.

ويتأهل أول أربعة من الخمسة منتخبات في المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ولن يلعب منتخب البرازيل في الجولة المقبلة، فيما يلتقي منتخب بيرو بمنافسه كولومبيا.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وسيطر منتخب البرازيل على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى البيروفي.

وفي الدقيقة 11 استغل جابرييل خيسوس عرضية من الناحية اليسرى وهيأها بتمريرة لأليكس ساندرو الذي سدد مباشرة في الشباك ليعلن عن تقدم البرازيل.

هدأت المباراة كثيرا عقب الهدف وغابت الفرص الخطيرة ولم يترك منتخب بيرو الدفاع بحثا حتى عن التعادل.

حتى جاءت الدقيقة 25 وسدد فابينيو كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى بيرو بقليل.

وفي الدقيقة 61 احتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب البرازيل بداعي عرقلة نيمار ولكن تقنية الفيديو ظلت كثيرا تراجع القرار إلى أن اضطر حكم الساحة لمشاهدة اللقطة بنفسه.

وعقب مرور عدة دقائق ألغى الحكم قراره وتم عمل إسقاط للكرة.

لكن في الدقيقة 68 تسلم نيمار الكرة أمام منطقة الجزاء من فريد وأطلق تسديدة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للسيليساو.

مرة أخرى هدأت المباراة أكثر إلى أن سدد نيمار كرة رائعة من ركلة حرة مقوسة بيمناه لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وأنقذ حارس بيرو بيدرو جاليسي منتخب بلاده من تلقي هدف ثالث بعد تصديه لتسديدة من روبرتو فيرمينو من داخل منطقة الجزاء.

ولكن في الدقيقة 90 من هجمة سريعة مرر نيمار الكرة في اليسار إلى المنطلق ريتشارليسون الذي أرسل عرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء حولها إيفرتون ريبرو بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الثالث للبرازيل.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع سجل في الدقيقة الرابعة منه ريتشارليسون الهدف الرابع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة فيرمينو ثم سددها وارتدت من المدافع ثم أسكنها الشباك.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار البرازيل برباعية دون رد.

البرازيل بيرو كوبا أمريكا
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