منافس مصر – ضم 12 محترفا لقائمة الأرجنتين الأولمبي ومهاجم ليفركوزن استعدادا للأولمبياد

أعلن فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي قائمته المبدئية التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة مصر وإسبانيا وأستراليا.

وشهدت القائمة ضم 26 لاعبا من بينهم لاعبين فوق السن هما خيرمياس ليدسيما حارس قادش الإسباني.

هذا بالإضافة للوكاس ألاريو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

وكانت بعض التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن ألاريو كان قريبا من الانضمام لقائمة التانجو المشاركة في كوبا أمريكا الجارية حاليا لكن لم يتم استدعائه.

وضمت القائمة 26 لاعبا سيتم تقليصهم لـ18 في وقت لاحق.

#Sub23 Agenda y convocados de la preselección conducida por Fernando Batista, que iniciará la etapa final de entrenamientos en Ezeiza el próximo miércoles 👉 https://t.co/0Zk9aArn0j 🥇 Se acerca @Tokyo2020es 💪 pic.twitter.com/m4eA0EsPzR — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 18, 2021

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: خيرمياس ليدسيما (قادش الإسباني) – لاوتارو موراليس (لانوس الأرجنتيني) – خواكين بلازكيز (أتليتكو تاييريس الأرجنتيني)

في الدفاع: هيرنان ديلا فونتي (فيليز سارسفيلد الأرجنتيني) – مارسيلو هيريرا (سان لورينزو الأرجنتيني) – نيهان بيريز (غرناطة الإسباني) – ليونيل موسيفيتش (فيزيلا البرتغالي) – فاكوندو ميدانا (لانس الفرنسي)- نازارينو كولومبو (إستوديانتيس الأرجنتيني)– فرانشيسكو أورتيجا (فيليز الأرجنتيني)- كلاوديو برافو (بورتلاند تمبرز الأمريكي)

في الوسط: نيكولاس كابالدو (بوكا جونيورز الأرجنتيني)- فاوستو فيرا (أرجنتينوس جونيورز)- سانتياجو كولومباتو (كلوب ليون المكسيكي) – توماس بالمونتي (لانوس الأرجنتيني)- مارتن بايرو (بانفيلد الأرجنتيني)- لوكاس روبرتوني (ألميريا الإسباني)- بيدرو ديلا فيجا (لانوس) – فيرناندو فيلنزويلا (فامليساو البرتغالي)- أليكسيس ماكاليستر (برايتون الإنجليزي) – تياجو ألمادا (فيليز الأرجنتيني)

في الهجوم: أجوستين أرزي (بانفيلد) – إيزيكيل باركو (أتلانتا يونايتد الأمريكي) – أدولفو جايتش (بينفينتو الإيطالي) – إيزيكيل بونسي (سبارتاك موسكو الروسي)- لوكاس ألاريو (باير ليفركوزن الألماني)