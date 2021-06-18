تشكيل كوبا أمريكا – نيمار وجيسوس وباربوسا يقودون البرازيل ضد بيرو

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل فريقه الذي يستعد لملاقاة بيرو صباح اليوم الجمعة في ثاني جولات كوبا أمريكا.

وتقام المباراة في ملعب وليمبيكو بيدرو لوديفيكو ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

في الدفاع: دانيلو - إدير ميليتاو - تياجو سيلفا - أليكس ساندرو

في الوسط الدفاعي: فابينيو - فريد

في الوسط الهجومي: جابريل جيسوس - نيمار - إيفرتون

في الهجوم: جابريل باربوسا

أما تشكيل منتخب بيرو فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: بيدرو جاليسي

في الدفاع: ماركوس لوبيز - لويس إبراهام - كريستيان راموس - ألدو كروزو

في الوسط: يوشيمار يويتن - ريناتو تابيا

في الوسط الهجومي: كريستيان كويفا - سيرخيو بينا - أندري كارييو

في الهجوم: جانليوكا لابادولا