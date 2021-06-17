حوار – رئيس الزمالك يشرح خطة النادي لتحسين موارده.. وموقف تجديدات فريق الكرة

للنهوض بالنادي تسويقيا وتنمية موارده. وضع الزمالك خطة للمدى القريب، وأخرى للبعيد.

حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، تحدث عن فكرة فتح حساب بنكي لجمع تبرعات للنادي، وعن الجانب التسويقي. تحدث أيضا عن فريق الكرة والتجديد للنجوم.

وكل ما يلي على لسان حسين لبيب لقناة أون تايم سبورتس 1

"لدينا من الشجاعة كلجنة مؤقتة تعلم ظروف النادي جيدا من الناخل، أن نكرر طرح فكرة مثل فكرة فتح الحساب البنكي، سبق وتم طرحها من قبل. نعمل على أكثر من جهة لزيادة موارد النادي، مع الوضع في الاعتبار بأن مدتنا 4 أشهر فقط. لذلك نضع أفكار للمدى القصير، وأخرى للمدى البعيد".

"بعض الناس قالوا إنهم يريدون التبرع للنادي والوقوف بجانبه مثلما وقفنا بجانب النادي وجئنا كمجلس مؤقت. فقلنا أمر هائل وسنمنحهم الفرصة بفتح الحساب، ولن يخسر أحد شيئا".

نادي الزمالك أعلن فتح حساب بنكي بإسم النادي لجمع التبرعات من الجماهير.

"موارد كافة الأندية الأساسية تنقسم إلى أمرين، أحدهما الحضور الجماهيري، وهو ما نفتقده منذ 10 سنوات".

"لدينا أفكار أخرى لتطوير موارد النادي، ستظهر للنور خلال أسبوعين".

"هذا ليس المورد الوحيد الذي أوجدناه. بل أدخلنا بالفعل 100 مليون جنيه لخزينة النادي منذ وصولنا، صٌرفوا بالكامل".

"كل الأموال التي سنجمعها من الحساب البنكي، سيتم صرفها على نادي الزمالك وكافة فرقه الرياضية".

"الأرقام التي تم جمعها حتى الآن مبشرة جدا، لكنني لن أتحدث قبل أن تكون أمامي كافة الأرقام ونعلنا بشكل واضح".

الفرق الرياضية

"نعمل على ملف المستحقات المتأخرة ونتواصل مع كافة لاعبي الفرق الرياضية في النادي. وأصبح واضحا لهم أننا لا نعد بشيء إلا وننفذه".

"نادي الزمالك كبير وغني. إذا أحسنا استخدام كافة موارده، سيعود أقوى كثيرا".

"إلى الآن لم يردنا جديد بخصوص فرجاني ساسي سواء من اللاعب أو وكيله. نفتخر بكون فرجاني ساسي عضو في فريق الزمالك. لقد قال بأنه سيأتي إلى مصر، ونحن نرحب به وسنجلس معه فور وصوله ونرى طلباته".

فرجاني ساسي لم يعد لمصر حتى الآن مع انتهاء فترة التوقف الدولي التي شارك خلالها مع تونس في مباراة ودية أمام الكونغو الديموقراطية.

"نجلس مع كافة اللاعبين، ونعمل على عدم تكرار أزمة صعوبة التجديد مع اللاعبين مرة أخرى، وتجديد عقود اللاعبين قبل فترة من نهاية عقودهم".

"أنا شخص رياضي وأعرف قيمة الزمالك. الزمالك لا يقف على لاعب واحد مهما كانت نجوميته. الزمالك يصنع نجومية اللاعبين، ومن يلعب في الزمالك تزداد فرص تواجده في المنتخب بنسبة 50%".

الجانب التسويقي

"نادي الزمالك من الجانب التسويقي لا يحصل على ما يستحق، بالتالي نحن مقصرون كنادي تسويقيا، ونعمل على تحسين هذه الجهة ليستفيد منها النادي سواء في فترتنا، أو مع من سيخلفونا".

"الزمالك يحتاج لعمل جاد على الجانب التسويقي. يملك فرصة كبيرة لتحسين نفسه تسويقيا، ولكنه يحتاج لفترة ما بين 10 إلى 18 شهرا من العمل الجاد".

الزمالك فاز على أسوان مساء اليوم الخميس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.