ديباي: عليّ أن أتحسن.. والأمور لم تحسم مع برشلونة

يرى ممفيس ديباي مهاجم منتخب هولندا أن عليه تحسين مستواه في المباريات المقبلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسجل ديباي هدفا من ركلة جزاء وأسهم في فوز هولندا على النمسا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة، لكنه أهدر فرصة هدف محقق.

وقال ديباي عقب اللقاء: "سعداء بالنتيجة لأننا لم نستقبل أي أهداف، وفزنا بهدفين".

وأضاف "لكني لست راضيا عن أدائي وعلي أن أتحسن وأن أصنع فرص أكثر وأن ألعب مع الآخرين".

وأكمل "كان علي أن أسجل الهدف الثاني. كانت فرصة رائعة لكن الكرة ارتفعت عن المرمى ولم ألعبها بطريقة جيدة.في المرة المقبلة سأسجل إن حانت لي فرصة للتسجيل".

وشدد "لكن أنا سعيد لأني سجلت هدفا".

واستمر "سجلنا هدفا في الشوط الثاني وقتلنا المباراة ونلعب بطريقة معينة وأنا فخور بهذا الفريق الذي يستطيع التأقلم مع أفكار المدرب".

ووصل "كنا نلعب بطريقة والآن نلعب بطريقة مختلفة وعلينا أن نظهر للجميع أننا فريق ونلعب كفريق".

وعن مفاوضات انتقاله لبرشلونة بعد نهاية تعاقده مع ليون، أتم "ليس بعد والأمور لم تُحسم".