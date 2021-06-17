انسجام في أمستردام

انتقادات لطريقة 5-3-2 أو 3-5-2 لا يهم تسميتها وفقا لفرانك دي بور مدرب هولندا فالأهم تحقق هو الفوز والتأهل.

وانتصر منتخب هولندا اليوم الخميس على منافسه النمسا بهدفين دون رد في ملعب يوهان كرويف آرينا في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن منتخب هولندا تأهله رسميا لدور الـ16 بعدما وصل لنقطته السادسة ليلحق بإيطاليا وبلجيكا.

فيما تجمد رصيد منتخب النمسا عند ثلاث نقاط يحتلون بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

فيما يأتي منتخب مقدونيا الشمالية رابعا بدون أي نقطة.

سجل ممفيس ديباي هدف هولندا الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وجاء الهدف الثاني للطواحين عن طريق دينزل دومفريز في الدقيقة 67.

انسجام هولندي

طالت الانتقادت فرانك دي بور بسبب اعتماده على طريقة لعب 3-5-2 وذلك عن طريق طائرة حلقت أعلى مكان تدريبات منتخب هولندا ولكنه رد قائلا: "شكرا على النصيحة، كل شيء يتوقف على ماذا تسميه".

وأضاف "إذا رسمناها على أنها 3-5-2 فهذا يبدو أكثر هجومية أليس كذلك؟ لكن في النهاية المهم هو الاستحواذ والسيطرة على الكرة، والبحث عن تسجيل الأهداف، وهذا ما سنحاول فعله".

ويبدو أن دي بور نجح في الرد على الانتقادات بانتصاراين وتأهل مبكر للدور التالي.

في الوقت ذاته تعرض ممفيس ديباي لانتقادات لأدائه في المباراة الأولى ضد أوكرانيا ولكنه رد اليوم بهدف من ركلة جزاء وتمريرة حاسمة كانت السبب في تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة كليا.

واعتمد فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا على ذات تشكيل لقاء الافتتاح ضد أوكرانيا عدا استبدال يورين تيمبير بالعائد من الإصابة ماتياس دي ليخت.

وأجرى كذلك مدرب النمسا فرانكو فودا تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه بمشاركة مايكل جريجوريتش بدلا من ساسا كالاديزيتش في الهجوم.

دي ليخت أساسي في تشكيل هولندا، وفيجورست وديباي يقودان هجوم الطواحين🇳🇱 دافيد ألابا يقود النمسا، وسابيتسر وجريجوريتش في الهجوم🇦🇹#يورو2020 pic.twitter.com/foMtevkP6t — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2021

هدف وإهدار غريب

بدأت المباراة بشكل هادئ وانحصر اللعب في وسط الملعب إلى أن جاءت الدقيقة التاسعة.

عرقل ديفيد ألابا منافسه دينزل دومفريز وشاهد الحكم الإعادة في الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لمنتخب هولندا.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الأول للطواحين من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

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🔇🇳🇱

ممفيس ديباي يرد على منتقديه ويسجل الهدف الأول لهولندا في يورو 2020#يورو2020 #هولندا_النمسا pic.twitter.com/hbkzCKNXGt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2021

وعقب الهدف انحصر اللعب مجددا في وسط الملعب وغابت الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 24 سدد ديباي كرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

وعقب أربع دقائق سدد لاعب النمسا كريستوف بومجارتنر كرة قوية ارتطمت برأس دي ليخت ثم قدمه قبل أن يمسك بها مارتن ستيكلنبيرج ومطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وسدد مارتن هينتريجر كرة قوية مرت أعلى مرمى هولندا بقليل.

وفي الدقيقة 40 أهدر ديباي هدفا ثانيا بطريقة غريبة بعدما أرسل له فوتر فيجورست كرة بالعرض ارتطمت بلاعب النمسا ولكن ممفيس سدد الكرة لأعلى.

وسدد فينالدوم كرة زاحفة شتتها مارتن هينتريجر سريعا.

تأثير فوري

بدأ الشوط الثاني بشكل هادئ مثل نظيره الأول وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 61 كاد منتخب هولندا يضاعف النتيجة بعدما سدد ستيفان دي فري الكرة برأسه شتتها الحارس وارتدت إلى دي ليخت الذي سدد لكن تصويبته ارتطمت بمدافعي النمسا وذهبت لركلة ركنية.

وأجرى منتخب النمسا تبديلين في الدقيقة 62 بمشاركة فلوريان جريليتش وساسا كالاجديتش بدلا من كونراد ليمر ومايكل جريجوريتش.

ورد منتخب هولندا بثلاثة تبديلات في الدقيقة 64 بمشاركة كل من ناثان أكي ودنيايال مالين وأوين فيندال بدلا من دالي بليند وفوتر فيجورست وباتريك فان أنهولت.

وفي الدقيقة 67 مرر ديباي بينية رائعة إلى دنيايال مالين الذي انطلق مسرعا وهو منفردا من منتصف الملعب ليمرر الكرة في النهاية إلى دومفريز الذي سدد لترتطم بجسد الحارس ثم الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لهولندا.

وأجرى منتخب النمسا تبديلا ثالثا في الدقيقة 70 بمشاركة فالنتينو لازارو بدلا من كريستوف بومجارتنر.

وعقب أربع دقائق أجرى منتخب هولندا تبديلا رابعا بمشاركة ريان جرافنبرخ بدلا من مارتن دي روون.

وكاد ألابا يقلص النتيجة بهدف رائع من تسديدة قوية بيسراه لكن الكرة مرت بجوار المرمى الهولندي بقليل.

وفي الدقيقة 82 شارك لوك دي يونج بدلا من ديباي.

وعقب مرور دقيقتين شارك كريم أونيسيو وفيليب لينهارت في آخر تبديلين للنمسا بدلا من أكسافير شلاجر وأليكساندر دراجوفيتش.

وكاد كريم أونيسيو يسجل هدفا فور مشاركته من أول لمسة لكن رأسيته تصدى لها ستيكلنبرج بثبات.

ولم يحدث جديد في الدقائق المتبقية حتى في الوقت المحتسب بدل من الضائع البالغ أربع دقائق لتنتهي المباراة بانتصار هولندا بهدفين دون رد وتأهل الطواحين رسميا لدور الـ16.