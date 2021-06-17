انتهت كوبا أمريكا – كولومبيا (0)-(0) فنزويلا.. لقاء ممل

الخميس، 17 يونيو 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

كولومبيا - قطر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا وفنزويلا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
كوبا أمريكا 2021 - كولومبيا تعلن استبعاد لاعب وتغيير آخر بسبب فيروس كورونا انتهت كوبا أمريكا - باراجواي (3)-(1) بوليفيا.. نهاية المباراة تشكيل كوبا أمريكا - ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين ضد تشيلي تشكيل كوبا أمريكا - فارجاس يقود هجوم تشيلي أمام الأرجنتين

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: كولومبيا تسجل هدفا والحكم يلغيه بداعي التسلل على ييري مينا لاعب كولومبيا قبل تمرير الكرة.

ق90: حارس فنزويلا يتألق أمام رأسية أوريبي.

ق53: يا ربااه ماتيوس أوريبي كاد يسجل أجمل أهداف الكوبا بركلة خلفية مزدوجة لكن حارس فنزويلا تألق وحولها لركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 لويس مورييل ينطلق ويسدد، لكن الحارس يتصدى لها ببراعة.

ق. 16 كرة ثابتة تنفذ داخل منطقة الجزاء ويقابلها أوريبي بلمسة عرضية تمر أمام ييري مينا المقابل للمرمى مباشرة.

بداية المباراة

كوبا أمريكا كولومبيا فنزويلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل كوبا أمريكا – نيمار وجيسوس وباربوسا يقودون البرازيل ضد بيرو 37 دقيقة | أمريكا
غياب المتعة 40 دقيقة | أمريكا
كادينا سير: ريال مدريد يستعد لرحيل فاران.. وهذا هو بديله ساعة | ميركاتو
حوار – رئيس الزمالك يشرح خطة النادي لتحسين موارده.. وموقف تجديدات فريق الكرة ساعة | الدوري المصري
ديباي: عليّ أن أتحسن.. والأمور لم تحسم مع برشلونة 2 ساعة | يورو 2020
انسجام في أمستردام 2 ساعة | يورو 2020
انتهت كوبا أمريكا – كولومبيا (0)-(0) فنزويلا.. لقاء ممل 2 ساعة | أمريكا
ويفا: تم اتباع البروتوكول الطبي في حادثة بافار ضد ألمانيا 3 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي 4 مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي
قد ينال إعجابك