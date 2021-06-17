انتهت كوبا أمريكا – كولومبيا (0)-(0) فنزويلا.. لقاء ممل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا وفنزويلا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كوبا أمريكا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: كولومبيا تسجل هدفا والحكم يلغيه بداعي التسلل على ييري مينا لاعب كولومبيا قبل تمرير الكرة.

ق90: حارس فنزويلا يتألق أمام رأسية أوريبي.

ق53: يا ربااه ماتيوس أوريبي كاد يسجل أجمل أهداف الكوبا بركلة خلفية مزدوجة لكن حارس فنزويلا تألق وحولها لركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 24 لويس مورييل ينطلق ويسدد، لكن الحارس يتصدى لها ببراعة.

ق. 16 كرة ثابتة تنفذ داخل منطقة الجزاء ويقابلها أوريبي بلمسة عرضية تمر أمام ييري مينا المقابل للمرمى مباشرة.

بداية المباراة