ويفا: تم اتباع البروتوكول الطبي في حادثة بافار ضد ألمانيا

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن الجهاز الطبي لفرنسا اتبع البروتوكول الطبي الخاص بإصابات الارتجاج مع بنجامين بافار لاعب للمنتخب خلال مباراة ألمانيا في يورو 2020.

وكان بافار قد اصطدم بـ روبن جوسينس ظهير ألمانيا ليسقط أرضا ويتلقى علاج لمدة دقيقتين على أرض الملعب قبل أن يُسمح له باستكمال اللقاء.

لكن ما أثار الجدل هو أن بافار قال بعد المباراة إنه "فقد وعيه لمدة 10-15 ثانية".

إلا أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل ما حدث.

وجاء نص البيان كالتالي:

"وفقا للتقارير التي حصلنا عليها من طبيب الفريق فيبدو أن فقدان الوعي لم يحدث ولم يجد الطبيب أي سبب للاشتباه في حدوث ارتجاج سواء أثناء المباراة أو بعد تقييم شامل تم من أخصائي خبير في هذا المجال".

"ومع ذلك سنستمر في متابعة حالة اللاعب في الأيام المقبلة".

"إن جميع الفرق الـ24 التزمت بتوصيات ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن حوادث الارتجاج قبل بداية البطولة وتبقى مسؤولية اتخاذ القرار وفقا لطبيب المنتخب، فإذا كان لطبيب الفريق شكوك حول فقدان الوعي أو الارتجاج فعليه إخراج اللاعب من أرض الملعب".

"إن طبيب الفريق هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار ببقاء اللاعب أو استبداله ويجب احترام قراراته دائما حتى إذا كان اللاعب يعتقد أنه قادر على الاستمرار أو أعتقد المدرب نفس الاعتقاد".

وفازت فرنسا على ألمانيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة.