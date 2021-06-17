الجزيري: أثق في قدرة الزمالك على التتويج بالدوري والكأس.. وجهتي؟ لكل حدث حديث

الخميس، 17 يونيو 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثالث في أسوان

أعرب سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي المحترف بالزمالك على قدرة فريقه في تحقيق لقبي الدوري والكأس هذا الموسم.

وتغلب الزمالك على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري.

وقال الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "دائما ما اجتهد وأحاول تطوير نفسي دائما سواء عندما كنت في المقاولون أو الآن في الزمالك".

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وكشف "حضرت من مشاركتي مع منتخب تونس بالطائرة إلى معسكر الزمالك مباشرة".

وشدد الجزيري "هذه هي حياة لاعب كرة القدم ويجب أن أتأقلم سريعا".

ونجح الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الثالث بعد صناعة رائعة من أشرف بنشرقي.

وتابع الجزيري "بالتأكيد أثق في قدرتنا على التتويج بلقب الدوري، طموحات تحقيق لقبي الدوري والكأس والقادم أفضل"

واختتم حديثه بالرد على قرار وجهته المقبلة قائلا: "الآن أنا مع الزمالك وتركيزي مع المباريات ولكل حدث حديث".

ورفع الزمالك رصيده إلى 58 نقطة في الصدارة بعد خوض 26 مباراة وبفارق 15 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني.

أما الأهلي ففي رصيده 41 نقطة من 19 مباراة فقط.

الزمالك الدوري المصري سيف الجزيري
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