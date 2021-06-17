مؤتمر نبيه: لياقة بنشرقي أهلته للبدء أمام أسوان.. ومطلوب ثبات انفعالي أمام المقاصة
الخميس، 17 يونيو 2021 - 21:51
كتب : FilGoal
برر أسامة نبيه مدرب الزمالك سبب مشاركة أشرف بنشرقي كأساسي أمام أسوان بجاهزيته البدنية.
بنشرقي وسيف الدين الجزيري عادا لمصر مساء أمس الأربعاء، قبل أن يشارك بنشرقي اليوم كأساسي، ويدخل الجزيري بديلا.
وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حصلنا على ثلاث نقاط هامين أمام أسوان، الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة المقبلة. صفوفنا اكتملت، ولابد أن نكون في قمة تركيزنا أمام مصرللمقاصة في الكأس بالمباراة المقبلة".
وأضاف "الجهاز الفني للفريق حرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات سواء المغربي بنشرقي أو التونسي سيف الدين الجزيري ولاعبي المنتخب الأولمبي. حالة بنشرقي البدنية كانت جيدة والجهاز الفني فضل الدفع به في اللقاء".
نبيه أتبع "إمام عاشور كان جيدا، والتغييرات التي دفع بها الجهاز الفني نجحت في تطوير الأداء خلال مباراة أسوان".
مدرب الزمالك أكمل "فرجاني ساسي لاعب كبير ولعب دورا كبيرا مع الزمالك. الجهاز الفني يجهز البدائل لأي غيابات، وتم تجهيز إمام عاشور بدنيا للفترة المقبلة. العناصر الحالية بالفريق لديها الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة".
واستمر "مستوى حراس مرمى الزمالك جيد. جنش ظهر اليوم بمستوى متميز في لقاء أسوان، وجميع الحراس على مستوى كبير".
المدرب العام استرسل "استبدال أحمد عيد لم يكن له علاقة بالخطأ الذي ارتكبه في نهاية الشوط الأول، ولكنه حصل على بطاقة صفراء وفضل الجهاز الفني إراحته تخوفا من حصوله على بطاقة حمراء".
وأتم الثبات الانفعالي مطلوب في مباراة المقاصة في الكأس لأن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز للتأهل لنصف النهائي، والجهاز الفني دفع بمروان حمدي أساسيا في ظل مشاركة الجزيري مع منتخب تونس وعودته متأخرة للقاهرة بعد رحلة طويلة.
وفاز الزمالك على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.