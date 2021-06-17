مؤتمر نبيه: لياقة بنشرقي أهلته للبدء أمام أسوان.. ومطلوب ثبات انفعالي أمام المقاصة

برر أسامة نبيه مدرب الزمالك سبب مشاركة أشرف بنشرقي كأساسي أمام أسوان بجاهزيته البدنية.

بنشرقي وسيف الدين الجزيري عادا لمصر مساء أمس الأربعاء، قبل أن يشارك بنشرقي اليوم كأساسي، ويدخل الجزيري بديلا.

وقال نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حصلنا على ثلاث نقاط هامين أمام أسوان، الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة المقبلة. صفوفنا اكتملت، ولابد أن نكون في قمة تركيزنا أمام مصرللمقاصة في الكأس بالمباراة المقبلة".

وأضاف "الجهاز الفني للفريق حرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات سواء المغربي بنشرقي أو التونسي سيف الدين الجزيري ولاعبي المنتخب الأولمبي. حالة بنشرقي البدنية كانت جيدة والجهاز الفني فضل الدفع به في اللقاء".

نبيه أتبع "إمام عاشور كان جيدا، والتغييرات التي دفع بها الجهاز الفني نجحت في تطوير الأداء خلال مباراة أسوان".

مدرب الزمالك أكمل "فرجاني ساسي لاعب كبير ولعب دورا كبيرا مع الزمالك. الجهاز الفني يجهز البدائل لأي غيابات، وتم تجهيز إمام عاشور بدنيا للفترة المقبلة. العناصر الحالية بالفريق لديها الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة".

واستمر "مستوى حراس مرمى الزمالك جيد. جنش ظهر اليوم بمستوى متميز في لقاء أسوان، وجميع الحراس على مستوى كبير".

المدرب العام استرسل "استبدال أحمد عيد لم يكن له علاقة بالخطأ الذي ارتكبه في نهاية الشوط الأول، ولكنه حصل على بطاقة صفراء وفضل الجهاز الفني إراحته تخوفا من حصوله على بطاقة حمراء".

وأتم الثبات الانفعالي مطلوب في مباراة المقاصة في الكأس لأن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز للتأهل لنصف النهائي، والجهاز الفني دفع بمروان حمدي أساسيا في ظل مشاركة الجزيري مع منتخب تونس وعودته متأخرة للقاهرة بعد رحلة طويلة.

وفاز الزمالك على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد أسوان عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.