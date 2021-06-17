كارتيرون: استغللنا التوقف جيدا.. والزمالك مليء بلاعبين كبار على غرار ساسي

أبدى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، رضاه عن أداء فريقه أمام أسوان.

الزمالك فاز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "ظهرنا بشكل جيد اليوم بعدما استغللنا فترة التوقف وعملنا على العامل البدني للفريق. سعيد بأداء الزمالك اليوم".

وأضاف "لابد أن نقدر ونحترم مجهود فرجاني ساسي مع الفريق وما قدمه لنا، لكن هذه كرة القدم. إمام عاشور لا يتواجد لتعويض ساسي، لكن إمام عاشور لاعب هام في الفريق وفي المنتخب الأوليمبي".

المدرب الفرنسي أتبع "فرجاني ساسي لاعب كبير، لكن الزمالك مليء أيضا باللاعبين الكبار. نعم أن ساسي كان من أعمدة الفريق، لكن الفريق سيستمر من بعده. الزمالك فريق كبير وفاز بالعديد من البطولات في وجود ساسي وبدونه".

وأتم "أتعمد التغيير دائما في مركزي الظهير الأيمن والأيسر لإراحتهم أحيانا، ولعدم تنفيذ رؤيتي الفنية أحيانا أخرى. الجبهة اليمنى لدينا تحتاج لبعض العمل لتشكل الخطورة على الخصوم، لذلك فضلت الدفع بلاعب جديد بدماء جديدة في هذا المركز".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الـ15.