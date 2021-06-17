كارتيرون: استغللنا التوقف جيدا.. والزمالك مليء بلاعبين كبار على غرار ساسي

الخميس، 17 يونيو 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

أبدى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، رضاه عن أداء فريقه أمام أسوان.

الزمالك فاز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "ظهرنا بشكل جيد اليوم بعدما استغللنا فترة التوقف وعملنا على العامل البدني للفريق. سعيد بأداء الزمالك اليوم".

أخبار متعلقة
علاء عبد العال: الخبرات حسمت المباراة لـ الزمالك.. وهذا الفارق بين استاد القاهرة وبتروسبورت احتفالا بمئويته.. زيزو يكتب فوز الزمالك على أسوان بثلاثية كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. ومروان حمدي وبنشرقي يقودان الهجوم أمام أسوان

وأضاف "لابد أن نقدر ونحترم مجهود فرجاني ساسي مع الفريق وما قدمه لنا، لكن هذه كرة القدم. إمام عاشور لا يتواجد لتعويض ساسي، لكن إمام عاشور لاعب هام في الفريق وفي المنتخب الأوليمبي".

المدرب الفرنسي أتبع "فرجاني ساسي لاعب كبير، لكن الزمالك مليء أيضا باللاعبين الكبار. نعم أن ساسي كان من أعمدة الفريق، لكن الفريق سيستمر من بعده. الزمالك فريق كبير وفاز بالعديد من البطولات في وجود ساسي وبدونه".

وأتم "أتعمد التغيير دائما في مركزي الظهير الأيمن والأيسر لإراحتهم أحيانا، ولعدم تنفيذ رؤيتي الفنية أحيانا أخرى. الجبهة اليمنى لدينا تحتاج لبعض العمل لتشكل الخطورة على الخصوم، لذلك فضلت الدفع بلاعب جديد بدماء جديدة في هذا المركز".

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الـ15.

في الدوري الزمالك أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
ويفا: تم اتباع بروتوكول الطبي في حادثة بافار ضد ألمانيا 27 دقيقة | يورو 2020
الجزيري: أثق في قدرة الزمالك على التتويج بالدوري والكأس.. وجهتي؟ لكل حدث حديث 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر نبيه: لياقة بنشرقي أهلته للبدء أمام أسوان.. ومطلوب ثبات انفعالي أمام المقاصة 57 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون: استغللنا التوقف جيدا.. والزمالك مليء بلاعبين كبار على غرار ساسي ساعة | الدوري المصري
علاء عبد العال: الخبرات حسمت المباراة لـ الزمالك.. وهذا الفارق بين استاد القاهرة وبتروسبورت ساعة | الدوري المصري
إيهاب جلال: الاسماعيلى أصبح قادرا على تسجيل الأهداف فى أى وقت ساعة | الدوري المصري
فيتسل: مباراة الدنمارك ذكرتنا بالعالم الاعتيادي لكرة القدم ساعة | يورو 2020
مقصية خالد قمر الرائعة تقود الاتحاد لإسقاط مصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي 4 مدرب جنوب إفريقيا الأولمبي: هذا اللاعب لفت انتباهي في مصر.. ورمضان صبحي استثنائي
قد ينال إعجابك