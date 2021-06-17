علاء عبد العال: الخبرات حسمت المباراة لـ الزمالك.. وهذا الفارق بين استاد القاهرة وبتروسبورت

الخميس، 17 يونيو 2021 - 21:40

كتب : FilGoal

غزل المحلة - أسوان - علاء عبد العال - خالد عيد

يرى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان أن فريقه قدّم مباراة جيدة أمام الزمالك رغم الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل وأن الخبرات حسمت اللقاء للأبيض.

وكان الزمالك قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال في المؤتمر الصحفي: "كانت مواجهة صعبة بالتأكيد لأنها أمام الزمالك متصدر الدوري، وأهنئهم على الفوز".

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وأضاف عبد العال "أسوان ظهر بمستوى جيد على مدار الشوطين رغم الخسارة بثلاثة أهداف، فالنتيجة لا تدل على سير المباراة".

وكشف عبد العال "لا أعلم مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للزمالك، لكن كان هناك خطأ لصالح الفريق قبل احتسابها".

وشدد المدير الفني لأسوان "الخبرات لعبت دورا كبيرا لصالح الزمالك في حسم اللقاء، وجنش حرم الفريق من التعادل في نهاية الشوط الأول".

وتابع عبد العال "تركيزي حاليا في مباراة وادي دجلة في ظل صعوبة موقفنا في جدول الترتيب".

ويواجه أسوان فريق وادي دجلة يوم 26 من شهر يونيو الجاري ضمن مباريات الجولة 27.

وواصل "أسوان خلق عدة فرص في مباراة اليوم ولكن الفريق لم ينجح في استغلالها، فاستاد القاهرة لم يساعدنا على عكس ملعب بتروسبورت في الدور الأول".

وأوضح "استاد القاهرة مساحته أكبر من بتروسبورت ولكن هناك تطور في أداء الفريق من الناحية الهجومية في الفترة الأخيرة".

ويتوقف رصيد أسوان عند 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

أسوان علاء عبد العال الدوري المصري
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