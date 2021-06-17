إيهاب جلال: الاسماعيلى أصبح قادرا على تسجيل الأهداف فى أى وقت

يؤمن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه تحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وبات قادرا على تسجيل الأهداف في أي وقت.

وفاز الإسماعيلي على غزل المحلة اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 26 من الدوري.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة: "الفريق تطور بشكل ملحوظ وبات قادرا على تسجيل الأهداف في أي توقيت".

وواصل "بينسون شيلونجو كان يحتاج للثقة فقط لتسجيل الأهداف فهو مهاجم مميز للغاية".

وتابع إيهاب جلال "بالطبع الفريق مازال يعاني من بعض النواقص التي سوف تكتمل مع مرور الوقت لنصل للمستوى الذي نريده".

وأتم المدير الفني للدراويش حديثه "أشكر جماهير الإسماعيلي على دعمهما للفريق بشكل كبير وأعدهم بأن القادم سيكون أفضل".

فيما عبر بينسون شيلونجو عن سعادته بتسجيله لهدفين من الثلاثة أهداف الذين سجلهم فريقه وقال: "إيهاب جلال أعاد لي الثقة".

وأتم "أتمنى مواصلة الأداء الجيد وحصد الانتصارات مع الفريق بحثا عن أفضل مركز في جدول الترتيب".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.