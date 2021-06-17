فيتسل: مباراة الدنمارك ذكرتنا بالعالم الاعتيادي لكرة القدم

يرى أكسيل فيتسل لاعب منتخب بلجيكا أن حضور الجماهير لمباراة منتخب بلاده ضد الدنمارك ذكره بالعالم الاعتيادي لكرة القدم.

وفازت بلجيكا على الدنمارك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدور المجموعات ليورو 2020 على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن.

وقال فيتسل عقب المباراة: "كنا ننتظر هكذا صعوبات من الدنمارك".

وتابع "كنا نعلم أن الأجواء ستكون مميزة بعد ما حدث لإريكسن".

وكان إريكسن قد تعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة فنلندا والدنمارك في الجولة الأولى.

وعن عودة بلجيكا في النتيجة، أوضح "قدمنا كل ما لدينا في الشوط الثاني".

وشرح "في الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد، وعلينا ألا ننسى تواجد الجماهير الدنماركية التي حفزت منتخبها".

واستمر "نحن أرادنا أن نلعب بطريقة جيدة وعانينا كثيرا لكننا لم نقبل الهدف الثاني الذي كان ليقتل المباراة".

وأكمل "النتيجة تجعلنا نشعر بالسعادة رغم صعوبة المباراة".

وعن حضور الجماهير للمباراة، أتم "شيء جميل لأن هذا يذكرنا بعالم كرة القدم الاعتيادي".

وتعد مشاركة فيتسل هي الأولى له منذ 9 يناير الماضي بعد إصابته في وتر أكيلس.