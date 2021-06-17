احتفالا بمئويته.. زيزو يكتب فوز الزمالك على أسوان بثلاثية

احتفالا بوصوله للمباراة الـ100 مع الفريق، سجل أحمد سيد "زيزو" هدفين وقاد الزمالك للفوز على أسوان.

فاز الزمالك على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

سجل أحمد سيد "زيزو" هدفين، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند 24 نقطة في المركز الـ15.

التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ بـ مروان حمدي في الهجوم في ظل وصول سيف الدين الجزيري أمس فقط من تونس، فيما حرس جنش المرمى في غياب محمد عواد لتوعكه صحيا.

في المقابل، بدأ علاء عبد العال بـ خالد وليد في حراسة المرمى، ومحمد أسامة كمهاجم صريح.

تشكيل الزمالك - جنش في حراسة المرمى ومروان حمدي يقود خط الهجوم pic.twitter.com/1LGw4tD8Il — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2021

وصف المباراة

إمام عاشور تعرض لإصابة في الدقيقة الأولى بعد اصطدام في الرأس مع هيثم الفيل، لكنه عاد للملعب بعد تلقي العلاج.

وسدد إمام عاشور نفسه في الدقيقة الثالثة، لكن بعيدة عن المرمى.

أسوان رد في الدقيقة الـ16 من ركنية نفذها عمرو الحلواني، أبعدها جنش، وقابلها عبد العزيز موسى بتصويبة فوق المرمى.

ضغط زملكاوي

من هنا بدأ ضغط الزمالك يشتد. في الدقيقة الـ18 استلم مروان حمدي عرضية، ومهد الكرة إلى إمام عاشور الذي سدد، ويتصدى لها خالد وليد.

زيزو أرسل عرضية جديدة في الدقيقة الـ28، وقابلها مروان حمدي برأسية بجانب القائم.

ثم جاء الحل في الدقيقة الـ30. ركلة جزاء لصالح زيزو بعد عرقلة من خالد وليد حارس أسوان.

زيزو نفذ ركلة الجزاء بنفسه أيضا، وسجل الهدف الأول للزمالك. هدف هو الرابع لـ زيزو في الدوري هذا الموسم في مباراة الـ100 بقميص الزمالك.

علاء عبد العال تدخل هنا وأجرى أولى التبديلات. شارك حمزة مجدي بدلا من أحمد خالد في الدقيقة الـ39.

وكاد أسوان يتعادل في الدقيقة الـ43 بعد كرة قطعها أشرف مجدي من أحمد عيد ومررها إلى حمزة علاء الذي سدد وتصدى لها جنش ببراعة، وارتدت الكرة إلى محمد أسامة الذي تابعها بالرأس، وتصدى لها جنش مجددا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك.

الشوط الثاني

كارتيرون بدأ الشوط الثاني بتبديل أول. شارك حمزة المثلوثي بدلا من أحمد عيد.

وشكل عمرو الحلواني خطورة معتادة في الدقيقة الـ49 من كرة ثابتة نفذها، وأبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة قبل متابعة المهاجمين.

أحمد الصغيرس سدد أيضا في الدقيقة الـ52، لكنها اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى جنش.

علاء عبد العال دعم فريقه في الدقيقة الـ57. شارك سولومون منساه وأحمد الألفي بدلا من مصطفى هيثم وأحمد الصغيري.

ورد كارتيرون في الدقيقة الـ 59 بدخول سيف الدين الجزيري بدلا من مروان حمدي.

الهدوء استمر، فكان تبديلان جديدان للزمالك في الدقيقة الـ68 بدخول محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمود عبد العزيز بدلا من أوباما، وإمام عاشور.

وجاءت آخر تبديلات أسوان في الدقيقة الـ71 بدخول عمرو رضا وإيمانويل أجبيتور بدلا من أشرف مجدي، وعبد العزيز موسى.

الزمالك أنهى اللقاء في الدقيقة الـ74 بهدف ثاني. شيكابالا حاول الاختراق داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل أمامه، لتصل الكرة إلى زيزو الذي راوغ وسدد بقوة مسجلا الهدف الثاني له وللزمالك.

الهدف هو الخامس لـ أحمد سيد "زيزو" هذا الموسم، والأول له من لعب مفتوح.

أسوان حاول مجددا في الدقيقة الـ83 من كرة ثابتة نفذها عمرو الحلواني، وقابلها محمود شبانة برأسية اصطدمت بالأرض ثم علت مرمى جنش بقليل.

وكانت آخر تبديلات الزمالك في الدقيقة الـ85 بدخول إسلام جابر بدلا من أحمد سيد "زيزو" الذي خرج وسط تحية الجماهير.

سيف الجزيري سدد في الدقيقة الـ86، لكن خالد وليد تصدى لها إلى ركنية.

وكان الهدف الثالث في الدقيقة الـ89. طولية إلى بنشرقي الذي مهد الكرة إلى سيف الدين الجزيري، وسيف أودعها المرمى مسجلا الثالث.

الهدف هو الثاني لـ سيف الدين الجزيري بقميص الزمالك، والخامس له في الدوري هذا الموسم.

حكم المباراة احتسب خمس دقائق كوقت بدل ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية.