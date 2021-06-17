كورتوا: دي بروين صنع الفارق ضد الدنمارك.. ورحيل راموس خسارة لريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا أن تواجد كيف دي بروين ضد الدنمارك صنع الفارق كما أشار إلى أن رحيل سيرخيو راموس عن ريال مدريد يعد خسارة للفريق الملكي.

وفازت بلجيكا على الدنمارك بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية ليورو 2020 على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن.

وقال كورتوا عقب المباراة: "في الشوط الأول لم نلعب جيدا، وعلينا ألا ننسى عامل الجماهير التي كانت تحفزهم".

وتابع "خلقنا بعض الفرص في الشوط الثاني وقمنا بتغيير أسلوب لعبنا وسجلنا هدفين".

واستمر "لعبنا بحضور الجماهير لكن اليوم المدرجات كانت خاصة بكل شخص محب للكرة في الدنمارك".

وواصل "الجماهير كانت تصفق لصالحهم لكننا حصلنا على ما نريد".

وشدد "دخول دي بروين غير من الأمور وجعل الفريق يخلق الفرص ويسجل الأهداف".

وعن رحيل راموس عن ريال مدريد، قال: "هو لاعب كبير ورحيله خسارة كبيرة لعالم الكرة ونشعر بالآسف لرحيله عن الفريق".

وأتم "لعبت معه 3 سنوات وهو قائد ويتحلى بالروح وكان وراء اللقب العاشر (لدوري أبطال أوروبا)".