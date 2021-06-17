لوكاكو: الدنمارك تستحق الإشادة بسبب ما حدث لإريكسن

يرى روميلو لوكاكو هداف بلجيكا أن منتخب الدنمارك يستحق الإشادة لما يقدموه رغم إصابة كريستيان إريكسن.

وفازت بلجيكا على الدنمارك بهدفين مقابل هدف في يورو 2020 على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن.

وعانى إريكسن من أزمة قلبية ضد فنلندا في أولى مباريات الدنمارك ليُنقل للمستشفى وتستقر حالته.

وقال لوكاكو بعد مباراة بلجيكا والدنمارك: "كانت مباراة صعبة في ظل حضور الجماهير الغفيرة (للدنمارك)".

وواصل "ما فعلته الدنمارك بعد ما حدث لإريكسن يجعلنا نُشيد بهم".

وعن العودة في الشوط الثاني بعد التأخر بالنتيجة في الشوط الأول، أوضح "التمركز الجديد لنا في أرض الملعب كان سببا في الهدفين".

وشدد "كما أننا وجدنا المساحات لتسجيل الأهداف".

وأتم "أجمل شيء أن تكون الجماهير الدنماركية متواجدة وأشكرهم على تواجدهم ومساندة كل اللاعبين".

وضمنت بلجيكا التأهل لدور الـ16 ليورو 2020 بعدما جمعت 6 نقاط بعد جولتين في دور المجموعات.