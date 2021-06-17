عاد إليهم من جديد.. آشلي يانج ينضم لـ أستون فيلا

الخميس، 17 يونيو 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

آشلي يانج

أعلن نادي أستون فيلا عن تعاقده مع الجناح الإنجليزي آشلي يانج لاعب إنتر ليعود مرة أخرى لفريقه السابق.

آشلي يونج

النادي : إنتر ميلان

أستون فيلا

وتعاقد أستون فيلا مع آشلي يانج في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإيطالي.

ووقع يانج على عقد لمدة موسم مع أستون فيلا.

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وكان شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية قد أشارت إلى أن يانج سيوقع على عقد لمدة موسم على أن يُجدد تلقائيا لنفس المدة إذا أراد الفريق الإنجليزي.

وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا: "آشلي سيجلب العديد من الخبرة للفريق لتواجده في المستويات الكبرى في كرة القدم كما أنه فاز مع إنتر بالدوري الإيطالي".

وأضاف "يمكنه اللعب في أكثر من مركز. لقد تحدثت معه وأعرف رغبته في تقديم دور مؤثر مع الفريق".

وبذلك يعود يانج لأستون فيلا بعدما رحل عن الفريق عام 2011 وانتقل لمانشستر يونايتد.

يانج (35 عاما) لعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2007 حين انضم للفريق قادما من واتفورد.

ولعب يانج مع أستون فيلا 190 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 59.

وتواجد يانج في صفوف مانشستر يونايتد غاية عام 2020 لينتقل بعدها لصفوف إنتر.

ونجح أستون فيلا في ضم إيمليانو بوينديا جناح فريق نورويتش سيتي، كما يفاوض جيمس وارد براوس للانضمام لصفوفه.

وأنهي أستون فيلا الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بالتواجد في المركز الحادي عشر.

الدوري الإنجليزي آشلي يانج أستون فيلا
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