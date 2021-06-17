انتهت يورو 2020 – هولندا (2) - (0) النمسا.. انتصار وتأهل الطواحين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي هولندا والنمسا التي تقام في ملعب يوهان كرويف آرينا في الجولة الثانية من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة بانتصار هولندا بهدفين دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: رأسية من كريم أونيسيو لكن ستيكلنبيرج تصدى له بثبات.

ق80: تسديدة قوية للغاية من ألابا مرت بجوار مرىم هولندا بقليل.

ق67: جوووووووووووول ثاااان لمنتخب هولندا عن طريق دومفريز بعد انفراد تام وتمريرة سهلة من دنيايال مالين.

ق61: يا ربااااه فرصة خطيرة لهولندا، رأسية من دي فري شتتها حارس النمسا من على خط المرمى ثم تبعها دي ليخت بتسديدة ارتطمت بأكثر من لاعب وذهبت لخارج الملعب ركلة ركنية.

ق55: غياب الفرص الخطيرة وهدوء في مجريات اللعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.

ق41: تسديدة زاحفة من فينالدوم ولكن مارتن هينتريجر شتتها سريعا.

ق40: ماذا أهدر ديباي؟ فوتر فيجورست مرر كرة بالعرض ارتطمت بلاعب النمسا ولكن ديباي سددها لأعلى بغرابة شديدة.

ق35: تسديدة قوية من مارتن هينتريجر مرت أعلى مرمى هولندا بقليل.

ق28: تسديدة قوية من لاعب النمسا كريستوف بومجارتنر ارتطمت برأس دي ليخت ثم قدمه قبل أن يمسك بها ستيكلنبيرج ومطالبات بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق24: تسديدة رائعة من ديباي من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق20: انحصار اللعب في وسط الملعب وغياب الفرص الخطيرة.

ق11: جووووووووووووووول ديباي يسجل الهدف الأول لهولندا من ركلة جزاء.

ق9: ركلة جزاء لمنتخب هولندا عقب عرقلة ألابا لدينزل دومفريز والحكم احتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو.

انطلاق المباراة.