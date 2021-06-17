كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس مصر

الخميس، 17 يونيو 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

حسم فريقا الأهلي والزمالك تأهلهما إلى نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة.

تغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز الأهلي بالأشواط بنتيجة 25-21 و25-14 و 25-15 ليتأهل بسهولة إلى المباراة النهائية.

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أما الزمالك فتغلب على طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على نفس الصالة.

وتقدم الزمالك 25-23 و25-14 قبل أن يعدل الجيش النتيجة بالفوز بالشوط الثالث 25-19 وحسم الأبيض اللقاء بالفوز بالشوط الرابع 25-17.

وتقام المباراة النهائية في السادسة من مساء غد الجمعة على صالة هيئة قناة السويس.

ويسعى الأهلي للتتويج بالثنائية المحلية للموسم الرابع على التوالي بينما الزمالك يسعى للتتويج باللقب بعد غياب منذ 2016.

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