الساحر دي بروين

نشر كيفن دي بروين سحره بعد مشاركته في الشوط الثاني من مواجهة بلجيكا أمام الدنمارك ليؤمن صدارة منتخب بلاده على قمة المجموعة الثانية.

شارك دي بروين في هدفي بلجيكا أمام الدنمارك بصناعة الأول وتسجيل الثاني ورفع رصيد بلاده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة.

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الدنمارك 1-2 بلجيكا

شهد اللقاء تسجيل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو عندما سجل يوسف بولسن بعد 99 ثانية فقط.

هدف بولسن هو الأسرع في يورو 2020 ويعد الثاني تاريخيا بعد تسجيل الروسي ديمتري كريتشينكو في شباك اليونان بعد 65 ثانية في يورو 2004.

ونجح دي بروين فور مشاركته في الشوط الثاني أن يشارك في تحويل تأخر بلجيكا بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد اللقاء مشاركة أكسيل فيتسل لأول مرة منذ 9 يناير الماضي بعد إصابة في وتر أكيلس، وشارك بديلا في الدقيقة 59 بدلا من ديندونكر.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى ست نقاط في الصدارة بينما يتذيل منتخب الدنمارك الترتيب بدون رصيد ولكل من فنلندا وروسيا ثلاث نقاط.

ويلتقي منتخب الدنمارك مع روسيا في الجولة الختامية مساء الإثنين بينما يلعب منتخب بلجيكا أمام فنلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بينما ينتظر الثالث تحديد أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

التشكيل

شهد تشكيل منتخب بلجيكا تغييرين بمشاركة جيسون ديناير في قلب الدفاع وتوماس مونييه في الوسط.

أما منتخب الدنمارك فشهد التشكيل الأساسي تغييرين أيضا بمشاركة يانك فيسترجارد في الدفاع وميكيل دامسجارد في الهجوم.

مارتين برايثوايت يقود هجوم الدنمارك أمام لوكاكو ورفاقه 😈#في_اليورو pic.twitter.com/3KKf1bPg9o — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2021

وصف المباراة

بداية مثيرة للقاء بتسجيل هدف مبكر للدنمارك عن طريق يوسف بولسن عقب مرور 99 ثانية فقط.

استلم بولسن الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية رائعة على يمين تيبو كورتوا.

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سجل بولسن أسرع أهداف يورو 2020 إلى الآن وثاني أسرع أهداف البطولة عبر التاريخ.

لم تمر سوى دقيقتين فقط ليباغت منتخب الدنمارك، بلجيكا مجددا بكرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها مارتن برايثويت بلمسة لكن تمر بجانب المرمى بقليل.

استمر ضغط الدنمارك في الدقائق الخمسة الأولى وتألق كورتوا لرأسية دانيال فاس.

وبالرغم من تقدم الدنمارك إلا أن رد فعل منتخب بلجيكا لم يظهر وكاد برايثويت أن يضيف الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 16 لكن مرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا.

هدأ اللقاء نسبيا عقب مرور نصف ساعة بسيطرة من منتخب الدنمارك لكن دون هجمات خطرة على المرميين.

وفي الدقيقة 34 باغت ميكيل دامسجارد دفاع بلجيكا بمراوغة رائعة وتسديدة بيسراه لكن مرت بجانب القائم الأيمن بقليل.

وانتهى الشوط الأول بتفوق دنماركي واضح حتى النهاية وتراجع لمنتخب بلجيكا.

سحر دي بروين

دفع روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا بالساحر كيفن دي بروين مع انطلاق الشوط الثاني بدلا من ديريس ميرتينز.

بدأ منتخب بلجيكا الشوط الثاني بشكل مغاير تماما لشوطه الأول سعيا لإدراك التعادل قبل البحث عن الفوز.

وفي الدقيقة 55 نجح ثورجان هازارد من تسجيل هدف التعادل بصناعة من كيفن دي بروين ولكن الجهد الأكبر كان لروميلو لوكاكو.

نجح لوكاكو في خطف الكرة وانطلق متخطيا دفاع الدنمارك قبل أن يمرر الكرة رائعة إلى دي بروين الذي رفض أن يسدد ليمرر مجددا إلى ثورجان هازارد الذي لم يتوان في تسديدها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 59 مشاركة الثنائي إدين هازارد وأكسيل فيتسل بدلا من كاراسكو وديندونكر على الترتيب.

وواصل دي بروين هداياه لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 70 عندما استلم تمريرة إدين هازارد على حدود منطقة الجزاء بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى على يمين كاسبر شمايكل.









































وسجل دي بروين هدف تقدم بلجيكا ليساهم في تحويل تأخر بلاده إلى فوز في 25 دقيقة فقط منذ نزوله.

كثف منتخب الدنمارك من هجماته بعد تأخره بحثا عن التعادل مع تراجع ملحوظ لمنتخب بلجيكا.

وكاد منتخب الدنمارك أن يدرك التعادل في الدقيقة 87 من رأسية برايثويت لكن تعاطفت العارضة مع كورتوا.

وحسم منتخب بلجيكا قمة مجموعته برصيد 6 نقاط بينما تأزم موقف الدنمارك التي تتذيل الترتيب بدون رصيد قبل الجولة الختامية.