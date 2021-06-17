تشكيل يورو 2020 – دي ليخت يعود لهولندا.. وتغيير وحيد للنمسا

أجرى فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا تغييرا وحيدا في تشكيله لمواجهة النمسا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.

وعاد ماتياس دي ليخت لتشكيل هولندا بعدما غاب ضد أوكرانيا للإصابة.

ويلعب دي ليخت بدلا من يورين تيمبير.

ويستمر جورجينيو فينالدوم مع فرينكي دي يونج في قيادة خط الوسط.

بينما يواصل ممفيس ديباي تواجده في الهجوم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتن ستكلينبرج.

الدفاع: دينزل دومفريس - دي ليخت – ستيفان دي فراي – دالي بليند باتريك فان أنهولت.

الوسط: مارتن دي رون – فينالدوم – دي يونج.

الهجوم: ممفيس ديباي – فوت فيجورست.

أما تشكيل النمسا فجاء على النحو التالي:

وسيلعب مايكل جريجوريتش بدلا من ساسا كالاديزيتش في هجوم النمسا بقرار من المدرب فرانكو فودا.

حراسة المرمى: دانيال باشمان.

الدفاع: ألكسندر دراجوفيتش – دافيد ألابا – مارتن هينتيريجير.

الوسط: ستيفان لاينير – كزافر شلاجر – كونارد لايمير – مارسيل سبيتزر – أندريس أولمير.

الهجوم: كريستوف بومجارتنر – مايكل جريجوريتش.