الإسماعيلي يضرب غزل المحلة بثلاثية ويتخطى حاجز الثلاثين نقطة

تخطى الإسماعيلي حاجز الثلاثين نقطة بعد فوز هام على غزل المحلة.

وفاز الإسماعيلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على إستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

سجل بينسون شيلونجو هدفان، وفخر الدين بن يوسف هدف للإسماعيلي، فيما سجل فتحي مبروك هدف غزل المحلة.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 32 نقطة مرتقيا للمركز الـ11، فيما تجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الـ15.

الإسماعيلي تقدم مع نهاية الشوط الأول بالهدف الأول في الدقيقة الـ45. محمد عادل أرسل تمريرة طولية من الركلة الثابتة لداخل منطقة الجزاء واصطدمت الكرة بفتحي مبروك ثم حاول محمد فتح الله تشتيت الكرة ولكن وصلت لفخر الدين بن يوسف الذي سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.

وكاد الإسماعيلي يسجل الثاني من ركلة جزاء، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو قرر عدم احتساب شيء، لينتهي الشوط الأول بتدم الإسماعيلي.

الشوط الثاني

الإسماعيلي أضاف الثاني في الدقيقة الـ70. خطأ من الدفاع والكرة تصل إلى شيلونجو الذي يسدد مسجلا الثاني.

غزل المحلة حاول العودة وسجل الأول في الدقيقة الـ73 من ركلة جزاء، نفذها فتحي مبروك في المرمى.

وأثناء ضغط المحلة، عاد الإسماعيلي وأنهى اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الـ92 عن طريق شيلونجو مجددا، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثلاثية.