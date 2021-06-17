بولسن يُسجل ثاني أسرع أهداف اليورو في التاريخ

بعد 99 ثانية فقط من بداية المباراة هز يوسف بولسن شباك الحارس تيبو كورتوا لتتقدم الدنمارك على بلجيكا ويسجل بولسن اسمه في تاريخ بطولة الأمم الأوروبية.

وخلال مباراة الدنمارك وبلجيكا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية ليورو 2020. سجل بولسن ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة الأوروبية.

وكسر بولسن الرقم المسجل باسم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعدما سجل ضد البرتغال عقب مرور 100 ثانية في ربع نهائي يورو 2016.

كما أصبح هدف بولسن هو الأسرع في يورو 2020 حتى الآن.

ويعد الهدف هو الأول لبولسن في بطولة الأمم الأوروبية.

أما أسرع هدف في تاريخ البطولة فسجل في يورو 2004، وفي مرمى اليونان، التي فازت باللقب فيما بعد.

إذ سجل الروسي ديمتري كيريتشينكو في مرمى اليونان بعد 65 ثانية من انطلاق المباراة التي لُعبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وخسرت اليونان هذه المواجهة بهدفين مقابل هدف، لتكون هزيمتها الوحيدة في البطولة التي حصدت لقبها لاحقا بعد الفوز على البرتغال في النهائي.

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