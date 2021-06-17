سباحة - وادي دجلة يحتفي بـ ذهبية أحمد إيهاب في كأس العالم للناشئين

الخميس، 17 يونيو 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

أحمد إيهاب - سباحة وادي دجلة

احتفى نادي وادي دجلة بلاعبة أحمد إيهاب بعد التتويج بذهبية كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف.

وأقيمت كأس العالم للناشئين في إيطاليا بالفترة من 13 إلى 17 من يوليو الجاري.

ونجح أحمد إيهاب في اقتناص الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للناشئين لسباحة الزعانف في سباق 200 متر زعانف مزدوجة، بعد منافسة قوية مع لاعبين من 21 دولة شاركوا بالبطولة.

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وأضاف إيهاب ميدالية جديدة لدولاب بطولاته والذي يضم أكثر من 100 ميدالية متنوعة بجميع البطولات التي خاضها، كما حصل على العديد من الكؤوس كأحسن سباح وأحسن رقم قياسي.

بدأ إيهاب ممارسة اللعبة رغم صغر سنه فهو مواليد شهر يناير عام 2004، وخاض تحديات البطولة مبكرًا ونجح في تحقيق المركز التاسع في سباق 100 متر في أول مشاركة له.

وبعدها واصل التدريبات بنادي وادى دجلة التقدم ليحصل على المركز الخامس كأسرع سباح في سباحة الزعانف في العالم من خلال التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي، وهو المصري والعربي الوحيد المتواجد في قائمه أسرع 10 سباحين حول العالم في سباق 100 متر Bifin، كما تصدر التصنيف الأول عالميًا للناشئين تحت 17 سنة.

سباحة وادي دجلة
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