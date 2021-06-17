كرة يد - الأهلي يدعم صفوفه بضم مصطفى خليل

نجح النادي الأهلي في ضم مصطفى خليل بداية من الموسم المقبل.

وكان تعاقد مصطفى خليل قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي عن توقيع مصطفى خليل لمدة أربعة مواسم.

وأوضح عبد القادر أن توقيع خليل في إطار توجيهات محمود الخطيب رئيس النادي لتدعيم كافة الفرق للمنافسة على البطولات.

وأشار عبد القادر إلى أن خليل لاعب مميز ويملك مقومات فنية وبدنية كبيرة فضلا عن كون أحد أبناء النادي.

ويعتبر خليل أولى صفقات الأهلي لتدعيم الفريق للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.