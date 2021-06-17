كرة يد - الأهلي يدعم صفوفه بضم مصطفى خليل

الخميس، 17 يونيو 2021 - 18:29

كتب : FilGoal

مصطفى خليل - كرة يد

نجح النادي الأهلي في ضم مصطفى خليل بداية من الموسم المقبل.

وكان تعاقد مصطفى خليل قد انتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي عن توقيع مصطفى خليل لمدة أربعة مواسم.

أخبار متعلقة
كرة يد - مودي لـ في الجول: الأحمر تحدث معي للانضمام للزمالك.. وهدفي تحقيق الخماسية كرة يد - الزمالك يضم مودي لمدة موسمين كرة يد - بعد ست سنوات.. برشلونة يتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا كرة يد – الزمالك يضم سيف الدرع من هليوبوليس

وأوضح عبد القادر أن توقيع خليل في إطار توجيهات محمود الخطيب رئيس النادي لتدعيم كافة الفرق للمنافسة على البطولات.

وأشار عبد القادر إلى أن خليل لاعب مميز ويملك مقومات فنية وبدنية كبيرة فضلا عن كون أحد أبناء النادي.

ويعتبر خليل أولى صفقات الأهلي لتدعيم الفريق للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد حصد لقب كأس مصر الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

الأهلي كرة يد مصطفى خليل
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي – إصابة بيكهام.. وتقسيمة قوية ومحاضرتين من موسيماني 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الساحر دي بروين 8 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – دي ليخت يعود لهولندا وتغيير وحيد للنمسا 9 دقيقة | يورو 2020
الإسماعيلي يضرب غزل المحلة بثلاثية ويتخطى حاجز الثلاثين نقطة 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الزمالك (1)-(0) أسوان.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
بولسن يُسجل ثاني أسرع أهداف اليورو في التاريخ ساعة | يورو 2020
سباحة - وادي دجلة يحتفي بـ ذهبية أحمد إيهاب في كأس العالم للناشئين ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - كاف يحذر من عدم مشاركة الأندية قاريا في حالة صدور أحكام ضدها ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي 3 خبر سار لـ صلاح وليفربول بعد إعلان جدول الدوري الإنجليزي 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (73) (71) الجزيرة.. فوز الأبيض
قد ينال إعجابك