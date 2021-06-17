سكاي: يانج يقترب من العودة لأستون فيلا

اقترب آشلي يانج لاعب إنتر من العودة لفريقه السابق أستون فيلا في فترة الانتقالات الصيفية بحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

آشلي يونج النادي : إنتر ميلان أستون فيلا

وأشار تقرير الشبكة البريطانية أن يانج سيجري الكشف الطبي خلال الـ24 ساعة المقبلة، قبل التوقيع على عقود انضمامه لأستون فيلا.

وسينضم يانج لأستون فيلا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنتر.

وسيوقع يانج على عقد لمدة موسم مع إمكانية تجديده تلقائيا بشكل مباشر لموسم إضافي.

يانج (35 عاما) لعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2007 حين انضم للفريق قادما من واتفورد.

واستمر يانج مع أستون فيلا حتى عام 2011 وانتقل بعدها لمانشستر يونايتد بعدما لعب مع الفريق 190 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 59.

وتواجد يانج في صفوف مانشستر يونايتد غاية عام 2020 لينتقل بعدها لصفوف إنتر.

ونجح أستون فيلا في ضم إيمليانو بوينديا جناح فريق نورويتش سيتي، كما يفاوض جيمس وارد براوس للانضمام لصفوفه.

وأنهي أستون فيلا الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بالتواجد في المركز الحادي عشر.