تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. ومروان حمدي وبنشرقي يقودان الهجوم أمام أسوان

يحرس محمود عبد الرحيم "جنش" مرمى الزمالك أمام أسوان، فيما يقود مروان حمدي الهجوم.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد جنش في حراسة المرمى مع غياب محمد عواد لخروجه من المعسكر.

من جهة أخرى، يقود مروان حمدي الهجوم، ومن تحته أحمد سيد "زيزو"، وأوباما، وأشرف بنشرقي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: جنش.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من سيف الدين الجزيري العائد بالأمس فقط من تونس، وشيكابالا.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء – حمزة المثلوثي.

الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل.