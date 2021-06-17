طوكيو 2020 – ألفيش على رأس قائمة البرازيل.. وغياب نيمار

تواجد داني ألفيش في قائمة منتخب البرازيل الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وانضم ألفيش للقائمة حسب لوائح البطولة التي تسمح بضم 3 لاعبين فوق سن 23 عاما.

وغاب نيمار نجم باريس سان جيرمان عن القائمة، إذ يتواجد مع منتخب البرازيل الأول للدفاع عن لقب كوبا أمريكا.

وقال أندريه جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي عن اختيار ألفيش: "هناك بعض الرياضيين الذين يعتبرون مرجعا في الرياضة وألفيش واحد من هؤلاء".

وأضاف "لقد غاب عن كوبا أمريكا بسبب الإصابة".

وتابع "داني قائد ولديه خبرة كبيرة مع المنتخب وسوف يُضيف لنا. القدر جعله لا يشارك في كوبا أمريكا ليتواجد معنا في الأولمبياد وهو اللقب الذي لم يحققه".

وحول غياب نيمار، أوضح "نيمار قائد عظيم، لكن من المستحيل أن يلعب في بطولتين (كوبا أمريكا والأولمبياد) وهذا سبب عدم حصوله على استدعاء. الاستثناء الوحيد هو دوجلاس لويز الذي يلعب في كوبا أمريكا وسيتواجد معنا".

وأتم "أتمنى أن يفوز نيمار بكوبا أمريكا ويصبح سعيدا لأنه فتى رائع".

وتلعب البرازيل في المجموعة الرابعة مع منتخبات: ألمانيا وساحل العاج والسعودية.

وجاءت قائمة البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: برينو (جريميو) – سانتوس (أتليتكو بارانينسي).

الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – جابريال مينينو (بالميراس) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – دييجو كارلوس (إشبيلية) – جابريال (أرسنال) – نينو (فلومينزي).

الوسط: برونو جيماراش (ليون) – كلاودينيو (ريد بل باراينتينو) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – جيرسون (فلامنجو) – ماتيوس هينريكي (جريميو).

الهجوم: أنتوني (أياكس) – مالكوم (زينيت) – ماتيوس كوينا (هيرتا برلين) – باولينيو (باير ليفركوزن) – بيدرو (فلامنجو).

ويعد ألفيش (38 عاما) أحد أبرز من مثل منتخب البرازيل عبر التاريخ.

حيث شارك في 118 مباراة دولية وفاز بلقب كوبا أمريكا مرتين بالإضافة للقبين لكأس العالم للقارات.

ولم يشارك ألفيش في الأولمبياد من قبل.