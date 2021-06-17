ارتبط لقب "الرياح الشرقية" بمسيرة أندري شيفشينكو مهاجم منتخب أوكرانيا وميلان ودينامو كييف السابق كلاعب كرة قدم.

رياح "شيفا" الشرقية أطاحت بأمال مقدونيا الشمالية في ظهورها الأول في اليورو، بعد خسارة ثانية على التوالي، وأشعلت موقف المجموعة.

أوكرانيا 2-1 مقدونيا الشمالية

واليوم في مباراته الـ 49 كمدير فني لمنتخب أوكرانيا وثاني مبارياته في بطولة كبرى (كأس عالم – يورو) حقق "شيفا" أولى فوز له على حساب مقدونيا الشمالية.

كما حقق أول فوز لأوكرانيا في اليورو بعد 6 هزائم متتالية، إذ عاد آخر فوز لهم في يورو 2012 أمام السويد، حينها كان شيفا لاعبا.

أوكرانيا بفضل ثنائية الشوط الأول تفوقت على مقدونيا الشمالية على الملعب الوطني في بوخارست 2-1، في الجولة الثانية لمباراة المجموعة الثالثة في يورو 2020.

وبعد أداء أكثر من رائع ضد هولندا وعودة ثم خسارة بنتيجة 3-2، استعادت أوكرانيا توازنها بفوز مهم على مقدونيا الشمالية.

فوز رفع رصيد المنتخب الأصفر إلى 3 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع هولندا والنمسا، بشكل مؤقت قبل مواجهة مساء اليوم بين هولندا والنمسا.

فيما تذيل منتخب مقدونيا الشمالية الترتيب بدون نقاط متكبدا الهزيمة الثانية على التوالي، ويتبقى أمل ضئيل للغاية من أجل التأهل.

في الجولة الأخيرة، يلتقي منتخب أوكرانيا مع النمسا، وهولندا ومقدونيا الشمالية في نفس التوقيت.

التشكيل

أجرى منتخب أوكرانيا تغييرين عن مباراة هولندا، واختار أندريه شيفشينكو المدير الفني لأوكرانيا رومان ياريمتشوك لقيادة الهجوم بمفرده ومن خلفه 5 لاعبين.

فيما قاد المخضرم جوران بانديف هجوم منتخب مقدونيا الشمالية ويجاوره إيلف إلماس.

📋 بانديف وإلماس يقودان هجوم مقدونيا.. وتغييران في أوكرانيا 🇲🇰🇺🇦 pic.twitter.com/sFc8cp95OX — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 17, 2021

وصف المباراة

أصبح الحكم الأرجنتيني أندريس راباليني أول حكم من خارج قارة أوروبا يدير مباراة في تاريخ بطولة اليورو، اتفاقية بين اتحادي أوروبا وأمريكا الجنوبية، في المقابل يتواجد الحكم الإسباني خيل مانزانو في بطولة كوبا أمريكا 2021.

بدأ المنتخب الأوكراني المباراة بشكل ضاغط من أجل تسجيل هدف مبكر، في الدقيقة الثالثة سدد روسلان مالينوفسكي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس مقدونيا إلى ركنية.

وفي الدقيقة الحادية عشر انفرد ياريمتشوك بمرمى مقدونيا وفضل التمرير إلا أن ريستوفسكي تدخل بقوة وأبعد الكرة لركنية.

واصل المنتخب الأصفر ضغطه على مرمى ستوله ديميترفيسكي حارس مقدونيا، وفي الدقيقة 22 صوب أندري يارمولينكو مهاجم أوكرانيا يتصدى بعد توغل مراوغة داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام المدافعين.

وقبل دقيقة واحدة فقط من مرور نصف ساعة على عمر اللقاء، سجل القائد يارمولينكو لأوكرانيا هدف التقدم بعد ركنية مرت من الجميع أودعها في الشباك دون رقابة.

وعادل أندريه يارمولينكو رقم مدربه كأفضل هداف أوكراني تاريخ اليورو برصيد هدفين.

وبعد 5 دقائق استطاع رومان ياريمتشوك من تسجيل الهدف الثاني من انفرد بعدما سدد الكرة على يسار الحارس عقب بينية من يارمولينكو.

أصبحت النتيجة 2-0 واستراحت أعصاب شيفشينكو قليلا.

جوران بانديف سجل هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 38 ألغي بداعي تسلله.

أوليكساندر كارافييف ظهير أوكرانيا سدد كرة على مرمى ديميترفيسكي لكن الأخير تصدى لها ببراعة على مرتين في الدقيقة 40.

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عودة مقدونية غير مكتملة

في الدقيقة 47 كاد أديمي أن يقلص الفارق ويشعل الأجواء سريعا بعدما تلقى بينية من بانديف، راوغ مدافع أوكرانيا ثم سدد كرة تصدى لها بوشان مبعدا إياها لركنية.

واصل روسلان مالينوفسكي محاولاته بتسديدة من ركلة ثابتة أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 51.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني تحصل بانديف على ركلة جزاء، انبرى لها إيزجان أليوسكي وسددها تصدى لها الحارس لكن المتابعة كانت ناجحة وانتهت بهدف تقليص الفارق.

حاول منتخب مقدونيا تعديل النتيجة لكن دفاع أوكرانيا وتألق بوشان حال دون تسجيل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 83 تحصل منتخب أوكرانيا على فرصة قتل المباراة، ركلة جزاء انبرى لها مالينوفسكي لكن لسوء الحظ تألق أمام ديميترفسكي كالعادة وتصدى لها.

لتصبح تلك المباراة أول مباراة في تاريخ اليورو تشهد إهدار ركلتي جزاء لكلا الفريقين.

وأصبحت ثاني نسخة من اليورو تشهد إهدار 4 ركلات جزاء، إذ يسبقها فقط نسخة 2000 والتي شهدت إهدار 5 ركلات جزاء.

دقائق أخيرة شهدت محاولات لكن انتهت بفوز أوكرانيا وحصد أول 3 نقاط.