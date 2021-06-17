فيروس كورونا يضرب مدافع سلوفاكيا ومدربه

الخميس، 17 يونيو 2021 - 17:02

كتب : FilGoal

سلوفاكيا وبولندا - يورو 2020

أكد شتيفان تاركوفيتش مدرب المنتخب السلوفاكي إصابة مدافعه دنيس فافرو بفيروس كورونا إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني، قبل يوم واحد من ملاقاة السويد في بطولة يورو 2020.

وقال تاركوفيتش في مؤتمر صحفي: "بدأنا العمل مع سلطات الصحة الروسية، وبدأنا في تطبيق بروتوكول الاتحاد الأوروبي. لذلك اتخذنا جميع الخطوات لتجنب انتشار العدوى".

وأضاف "إنه وضع صعب بالنسبة لفافرو، الذي ينتظره مستقبل مبهر وكان يتطلع للمشاركة في يورو 2020".

أخبار متعلقة
راموس يكشف حقيقة عرض ريال مدريد للتجديد وسر جملة "خططوا للموسم المقبل بدوني" ماجواير جاهز لمواجهة اسكتلندا قائد الدنمارك: سنلعب ضد بلجيكا بقلب إيركسن ميلان يفعل بند شراء فيكايو توموري من تشيلسي

وشاهد فافرو فوز سلوفاكيا على بولندا في الجولة الافتتاحية من على مقاعد البدلاء.

وتابع "من المحزن ألا يشارك بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

منتخب السويد منافس سلوفاكيا في لقاء الجمعة يخضع لإجراءات احترازية أكثر صرامة منذ اكتشاف إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم إصابة ديان كولوسفسكي وماتياس سفانبرج بفيروس كورونا قبل أيام.

وأفاد الاتحاد السويدي في بيان: "بعد اكتشاف الحالتين عقدنا اجتماعا مع الفريق الطبي ومدربي الفريق حيث تمت مناقشة تطبيق إجراءات احترازية مختلفة للحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا".

الاجراءات الاحترازية الجديدة تتمثل في إجراء عدد أكبر من مسحات الـPCR، تقليل العدد في اجتماعات اللاعبين وإقامتها في أكبر غرف ممكنة.

ومن المقرر أن يتلقى الفريق جلسات العلاج والاستشفاء في الهواء الطلق إن أمكن.

سلوفاكيا يورو 2020 السويد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 7 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 31 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 37 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 55 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك