فيروس كورونا يضرب مدافع سلوفاكيا ومدربه

أكد شتيفان تاركوفيتش مدرب المنتخب السلوفاكي إصابة مدافعه دنيس فافرو بفيروس كورونا إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني، قبل يوم واحد من ملاقاة السويد في بطولة يورو 2020.

وقال تاركوفيتش في مؤتمر صحفي: "بدأنا العمل مع سلطات الصحة الروسية، وبدأنا في تطبيق بروتوكول الاتحاد الأوروبي. لذلك اتخذنا جميع الخطوات لتجنب انتشار العدوى".

وأضاف "إنه وضع صعب بالنسبة لفافرو، الذي ينتظره مستقبل مبهر وكان يتطلع للمشاركة في يورو 2020".

وشاهد فافرو فوز سلوفاكيا على بولندا في الجولة الافتتاحية من على مقاعد البدلاء.

وتابع "من المحزن ألا يشارك بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

منتخب السويد منافس سلوفاكيا في لقاء الجمعة يخضع لإجراءات احترازية أكثر صرامة منذ اكتشاف إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم إصابة ديان كولوسفسكي وماتياس سفانبرج بفيروس كورونا قبل أيام.

وأفاد الاتحاد السويدي في بيان: "بعد اكتشاف الحالتين عقدنا اجتماعا مع الفريق الطبي ومدربي الفريق حيث تمت مناقشة تطبيق إجراءات احترازية مختلفة للحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا".

الاجراءات الاحترازية الجديدة تتمثل في إجراء عدد أكبر من مسحات الـPCR، تقليل العدد في اجتماعات اللاعبين وإقامتها في أكبر غرف ممكنة.

ومن المقرر أن يتلقى الفريق جلسات العلاج والاستشفاء في الهواء الطلق إن أمكن.

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