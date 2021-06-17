ماركا تكشف أسباب رحيل راموس عن ريال مدريد

قبل عام، لم يكن ممكنا تخيل أن يغادر سيرجيو راموس ريال مدريد، لكن انهارت علاقته بالرئيس فلورنتينو بيريز لدرجة أن رحيل القائد لم يكن مفاجئا.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا رصدت من خلاله تلقبات العلاقة بين بيريز ورجل العاشرة في أخر 6 أشهر.

وأوضحت أن الثنائي جلس في يناير الماضي للاتفاق على تفاصيل العقد الجديد، مع انتهاء عقد راموس الحالي في نهاية يونيو.

ولكن عندما انهارت تلك المحادثات، بدأت المواجهة بين الطرفين والتي دفعت راموس صاحب الـ35 عاما في النهاية نحو باب الخروج.

وكانت طلبات كلا الجانبين معروفة، فأراد راموس بعد خدمته للنادي واعتقاده بأن لديه سنوات مقبلة في القمة عامين في عقده كلاعب، مع عامين آخرين كمدرب.

لكن فلورنتينو بيريز لم يستطع أن يعد بذلك وعرض عقدا مدته موسم واحد، وعندما حاول فرض تخفيض على راتبه، رفض راموس لتنهار المفاوضات تماما.

وشعر راموس أنه لم يُعامل بالطريقة التي يستحقها، الأمر الذي تسبب في حدوث شقاق متزايد مع بيريز.

ورغم الإعلان عنه أمس الأربعاء فقط، إلا أن العجلات نحو الرحيل كانت تتحرك منذ فترة.

واسترجعت "ماركا" التقرير الذي نشرته يوم 6 مارس الماضي حول سحب ريال مدريد عرضه للتجديد لراموس بنهاية الشهر.

وكشف راموس بالفعل في تصريحاته اليوم الخميس بعد مؤتمر الوداع إلى أنه كان ينوي الموافقة على العرض، لكن كان ريال مدريد سحبه بالفعل. ( اقرأ تصريحاته )

وأشارت "ماركا" إلى أن المدرب العائد كارلو أنشيلوتي كان يعرف أنه لن يكون قادرا على الاعتماد على راموس في الموسم المقبل.

وفي مناقشاته مع الإدارة حول تكوين تشكيل الموسم المقبل، لم يتم ذكر اسم راموس.