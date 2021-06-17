أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

اختير المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال الانتخابات التي جرت اليوم في السعودية.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في دورته 26 والتي جرت اليوم بالسعودية، تم اختيار المهندس هاني أبوريدة نائبا أول لرئيس الاتحاد عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي تم انتخابه بالتزكية لدورة جديدة.

وخلال الانتخابات كذلك، تم اختيار القطري سعود المهندي نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد العربي، وفي العضوية، المغربي فوزي لقجع، والتونسي وديع الجرئ، والموريتاني أحمد ولد يحيى.

ومثل مصر في الانتخابات، المهندس أحمد مجاهد وئيس اللجنة الثلاثية، وأحمد حسام عوض عضو اللجنة.