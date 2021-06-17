راموس يكشف حقيقة عرض ريال مدريد للتجديد وسر جملة "خططوا للموسم المقبل بدوني"

كشف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي رحل عن النادي الملكي بعض الحقائق حول عروض إدارة فلورنتينو بيريز له من أجل البقاء مع الميرينجي.

بعد 16 عاما من الدفاع بقميص ريال مدريد والتتويج بـ 22 لقبا رحل راموس عن ريال مدريد بشكل رسمي.

وقال راموس في مؤتمر صحفي: "كان خياري الأول هو البقاء. تلقيت عرضا للبقاء لمدة عام مع تخفيض الراتب. لم يكن المال مشكلة، كنت أرغب في توقيع عقد لمدة عامين".

وأضاف "وافقت على عرض الموسم الواحد مؤخرا، لكن النادي أبلغني أن العرض لم يعد مطروحًا على الطاولة".

وأوضح قائد منتخب إسبانيا "لا أعلم لماذا انتهى العرض. لم يتم إبلاغي بشيء".

واستمر "لم يخبروني أن العرض بمهلة محددة، وحين أبلغتهم موافقتي على البقاء لموسم واحد قالوا إن العرض انتهى، أنا مندهش".

وشدد راموس "لقد فوجئت أن العرض لم يعد مطروحا على الطاولة".

وواصل "أعتقد أن التمديد لمدة عامين كان شيئًا استحقته، لكن النادي لم يوافق، لذلك كان يجب أن تنتهي مسيرتي مع ريال مدريد عند هذا الحد".

وأكد البالغ من العمر 35 عاما "لم أرغب أبدا في ترك ريال مدريد ".

وكشف "نعم أخبرت إدارة النادي البدء في التخطيط للموسم المقبل بدوني. لأنه لا أحد أكبر من النادي".

وأكمل "كان يمكنني التفاوض مع الأندية الأخرى منذ يناير الماضي، وتلقيت بعض العروض الشفهية لكنني لم أرغب أبدا في مغادرة ريال مدريد".

وأشار "لا أعرف النادي الذي سأنضم إليه بعد. عندما أعرف سأكون أول من يعلن ذلك".

واستكمل حديثه قائلا "لن أعود إلى إشبيلية، هذا ليس أحد خيارتي".

وأتم "لن ألعب لبرشلونة. هذا مستحيل. لن ترى سيرجيو راموس يلعب لبرشلونة يوما ما".

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ويأتي رحيل راموس عن ريال مدريد بعد نهاية تعاقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد التعاقد.

لتنتهي رحلة القائد راموس التي بدأت مع الفريق في عام 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل الدولي الإسباني 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.