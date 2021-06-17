ماجواير جاهز لمواجهة اسكتلندا

من المرجح أن يشارك هاري ماجواير في مباراة إنجلترا المقبلة أمام اسكتلندا في يورو 2020.

الإصابة أبعدت عن مباراة إنجلترا الافتتاحية لبطولة أوروبا 2020 والتي انتهت بالفوز 1-0 على كرواتيا يوم الأحد.

وقال ماجواير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر أنني بحالة جيدة. لقد أصبحت متاحا. كنت أتدرب وأتطلع إلى ذلك".

وأضاف "من الواضح أن الإصابة كانت بمثابة نكسة. على الصعيد الدولي، كنت أرغب في المشاركة في الكثير من المباريات بكامل لياقتي".

وواصل "لقد خضت بعض التدريبات وأشعر أن لياقتي أفضل، لذا فأنا متاح للمباراة المقبلة".

وأكمل "لم أتعرض لإصابة في أربطة الكاحل من قبل، ولكن طالما الأوضاع مستقرة الآن والألم يمكن تحمله، أنا متأكد من أنني سأكون على ما يرام".

وشارك ماجواير في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة الجولة الـ 34.

ويسعي منتخب إنجلترا للفوز ببطولة اليورو للمرة الأولي في تاريخه.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا في المجموعة الرابعة بجانب كل من كرواتيا، واسكتلندا، والتشيك.

عقب لقاء اسكتلندا يوم الجمعة، ستلعب إنجلترا ضد التشيك يوم 22 يونيو.