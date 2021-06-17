سامي: سموحة لا يمتلك القوة الشرائية لـ بيراميدز.. وبهذه الطريقة طورت عبد القادر

كشف أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن الأسلوب الذي أتبعه لتطوير لاعبي فريقه هذا الموسم.

وارتقى سموحة للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد فوزه الكبير على بيراميدز 3-0.

وقال سامي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "كان لدي تحد بعد رحيل صلاح محسن وناصر ماهر وأحمد أبو الفتوح لتكوين شكل هجومي جديد، لأنني أعتمد على الإيقاع والتحركات بدون كرة بشكل معين".

وأوضح "نجحنا في استعارة عبد الكبير الوادي ورفيق كابو، ولا يمكننا ضم لاعب بـ8 أو 10 ملايين جنيه أو مثلما يتخيل الناس أننا مثل بيراميدز بل لنا سقف لا يمكن تجاوزه".

وواصل "كنت أعاني من مشكلة في صانع الألعاب بعد رحيل ناصر ماهر، لذلك في بداية الموسم تابعت فيديوهات لأحمد عبد القادر وهو خارج الأهلي وكنت مقتنعا به، فهو سريع ويتسم بالثبات الانفعالي داخل منطقة الجزاء، ومميز في المساحات، وكان يحتاج لوقت للتأقلم مع نظام عملنا، فهو لم يلعب أول 10 مباريات بل كان يتدرب فقط".

واستدرك "أنا واضح مع اللاعبين، مهما كان اسمه أو قدراته الشخصية، لابد من إدراك أسلوب اللعب، فالأمر ليس مجرد ركض أو مراوغات بل تحركات وأسلوب لعب معين ليؤدي بالشكل المطلوب".

وشرح "احتراف عبد القادر في الخارج أفاده، فهو ذكي ولديه استيعاب أكبر، لقد تعطل معنا نسبيا 10 مباريات بسبب عدم الانسجام".

وأكمل "كان ينقصني ترس في الناحية اليمنى، لذا تعاقدنا مع مصطفى فتحي ليكون إضافة مع عبد القادر والوادي وحسام حسن".

وأتم "حاولت بالشكل الجماعي تخفيف التأثر برحيل حسام حسن وسجلنا أهدافا، ولكن إذا تواجد حسام حسن، لسجلنا أهدافا أكثر لأن بعض المباريات تحتاج لمهاجم هداف مثله، وفي بعض المباريات أهدرنا فرصا كانت تحتاج لوجوده".