انتهت يورو 2020 – أوكرانيا (2) (1) مقدونيا الشمالية.. ثلاث نقاط للأصفر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في إطار الجولة الثانية ضمن المجموعة الثالثة في يورو 2020.

وافتتح منتخب مقدونيا الشمالية ظهوره الأول التاريخي في اليورو بالخسارة من النمسا بنتيجة 3-1.

فيما خسرت أوكرانيا بصعوبة ضد هولندا بنتيجة 3-2، ليحتل المنتخبين المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 84: مالينوفسكي يهدر ركلة جزاء والحارس يتصدى لها لتظل النتيجة كما هي

ق 83: ركلة جزاء جديدة في المباراة وتلك المرة لأوكرانيا.

ق 55: جوووول.. ركلة جزاء لمقدونيا، انبرى لها إيزجان أليوسكي وسددها في الشباك معلنا هدف تقليص الفارق.

ق 51: مالينوفسكي يسدد ركلة ثابتة من الجهة اليمنى يتصدى لها الحارس ببراعة إلى ركنية أوكرانية.

ق 47: أديمي يهدر فرصة تقليص الفارق بعد تمريرة من بانديف، لكن بوشان يبعدها ببراعة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة من أوليكساندر كارافييف من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مقدونيا على مرتين.

ق 38: بانديف يسجل هدف تقليص الفارق لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 34: جوووول ثانٍ لمنتخب أوكرانيا، ياريمتشوك يتسلم بينية من يارمولينكو وينفرد ويسدد على يسار الحارس معلنا الهدف الثاني.

ق 29: جوووول أول لمنتخب أوكرانيا، ركنية تمر من الجميع تصل إلى يارمولينكو الذي يسجل دون رقابة بسهولة.

ق 22: تصويبة من يارمولينكو مهاجم أوكرانيا يتصدى بعد توغل مراوغة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة ترتطم بأقدام المدافعين.

ق 11: ياريمتشوك ينفرد بمرمى مقدونيا وفضل التمرير إلا أن ريستوفسكي تدخل بقوة وأبعد الكرة لركنية.

ق 8: تسديدة من على حدود منطقة الجزاء من روسلان مالينوفسكي يبعدها حارس مقدونيا إلى ركنية.

بداية اللقاء