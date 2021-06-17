قائد الدنمارك: سنلعب ضد بلجيكا بقلب إيركسن

الخميس، 17 يونيو 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

شدد سيمون كيير قائد الدنمارك على أن فريقه سيواجه بلجيكا يوم الخميس في بطولة يورو 2020 على قلب رجل واحد، وهو كريستيان إيركسن نجم الفريق.

وتعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020، وتوقفت المباراة بعد نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن تستكمل بعد توقف طويل.

وقال كيير في تصريحات نشرها الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: "يوم سقوط إيركسن على الأرض كان يوما خاصا جدا لم تكن فيه كرة القدم هي الشيء الأكثر أهمية".

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 - بانديف وإلماس يقودان هجوم مقدونيا.. وتغييران في أوكرانيا ميلان يفعل بند شراء فيكايو توموري من تشيلسي راموس باكيا: توديع ريال مدريد أحد أصعب لحظات حياتي اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن سيرخيو راموس؟

أضاف "كانت صدمة لنا جميعا، ستستمر ذكراها إلى الأبد. الشيء الوحيد المهم والمهم حقًا هو أن إيركسن بخير".

وأكمل "أنا فخور بكيفية تصرفنا كفريق وكيف وقفنا معا في هذه الأوقات الصعبة. أنا ممتن جدًا لكل هذا الدعم".

وتابع لاعب ميلان "اليوم سنلعب ضد بلجيكا بقلب إيركسن".

وواصل "سلامة إريكسن ستمنحنا بعض الراحة الذهنية، مما يسمح لنا بالتركيز على مباريات كرة القدم".

وأتم "سنلعب من أجل إيركسن، وكالعادة من أجل الشعب الدنماركي. هذا هو أكبر دافع لنا جميعا، سنبذل قصارى جهدنا".

الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أعلن تركيب جهاز مراقبة انتظام ضربات القلب واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة ICD لكريستيان إريكسن صانع ألعاب منتخب الدنمارك.

وصرح مورتن بويسن طبيب منتخب الدنمارك "بعد خضوع كريستيان إريكسن لفحوصات مختلفة للقلب، تقرر وضع جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأوضح أن استخدام مثل هذا الجهاز ضروري بعد الإصابة بنوبة قلبية بسبب اضطرابات ضربات القلب.

وجهاز ICD هو جهاز صغير يعمل ببطارية يتم وضعه في الصدر لمراقبة عدم انتظام ضربات القلب واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة، ويستطيع القيام بصدمات كهربائية لإصلاح اضطرابات نبضات القلب.

ويُستخدم في حالة المعاناة من نبضات قلب سريعة على نحو خطير، أو دقات غير منتظمة تمنع القلب من إمداد كمية كافية من الدم لبقية الجسم.

وكشف الاتحاد الدنماركي عن أن إريكسن تقبل الحل بعدما أكد العديد من الخبراء المحليين والعالميين إتباع نفس خطة العلاج.

وطالب بيان الاتحاد الدنماركي الجميع بمنح الخصوصية والهدوء لعائلة إريكسن.

سيمون كيير كريستيان إيركسن الدنمارك بلجيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 6 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 37 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ 55 دقيقة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك