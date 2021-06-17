قائد الدنمارك: سنلعب ضد بلجيكا بقلب إيركسن

شدد سيمون كيير قائد الدنمارك على أن فريقه سيواجه بلجيكا يوم الخميس في بطولة يورو 2020 على قلب رجل واحد، وهو كريستيان إيركسن نجم الفريق.

وتعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020، وتوقفت المباراة بعد نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن تستكمل بعد توقف طويل.

وقال كيير في تصريحات نشرها الاتحاد الدنماركي لكرة القدم: "يوم سقوط إيركسن على الأرض كان يوما خاصا جدا لم تكن فيه كرة القدم هي الشيء الأكثر أهمية".

أضاف "كانت صدمة لنا جميعا، ستستمر ذكراها إلى الأبد. الشيء الوحيد المهم والمهم حقًا هو أن إيركسن بخير".

وأكمل "أنا فخور بكيفية تصرفنا كفريق وكيف وقفنا معا في هذه الأوقات الصعبة. أنا ممتن جدًا لكل هذا الدعم".

وتابع لاعب ميلان "اليوم سنلعب ضد بلجيكا بقلب إيركسن".

وواصل "سلامة إريكسن ستمنحنا بعض الراحة الذهنية، مما يسمح لنا بالتركيز على مباريات كرة القدم".

وأتم "سنلعب من أجل إيركسن، وكالعادة من أجل الشعب الدنماركي. هذا هو أكبر دافع لنا جميعا، سنبذل قصارى جهدنا".

الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أعلن تركيب جهاز مراقبة انتظام ضربات القلب واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة ICD لكريستيان إريكسن صانع ألعاب منتخب الدنمارك.

وصرح مورتن بويسن طبيب منتخب الدنمارك "بعد خضوع كريستيان إريكسن لفحوصات مختلفة للقلب، تقرر وضع جهاز تنظيم ضربات القلب".

وأوضح أن استخدام مثل هذا الجهاز ضروري بعد الإصابة بنوبة قلبية بسبب اضطرابات ضربات القلب.

وجهاز ICD هو جهاز صغير يعمل ببطارية يتم وضعه في الصدر لمراقبة عدم انتظام ضربات القلب واكتشاف ضربات القلب غير المنتظمة، ويستطيع القيام بصدمات كهربائية لإصلاح اضطرابات نبضات القلب.

ويُستخدم في حالة المعاناة من نبضات قلب سريعة على نحو خطير، أو دقات غير منتظمة تمنع القلب من إمداد كمية كافية من الدم لبقية الجسم.

وكشف الاتحاد الدنماركي عن أن إريكسن تقبل الحل بعدما أكد العديد من الخبراء المحليين والعالميين إتباع نفس خطة العلاج.

وطالب بيان الاتحاد الدنماركي الجميع بمنح الخصوصية والهدوء لعائلة إريكسن.